Экологическая катастрофа в Башкирии: глава района не стал скрывать правду

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Незаконную копку нефтяных труб в Бижбулякском районе выявил глава муниципалитета Артур Зарипов. О деятельности «черных копателей» муниципальный руководитель рассказал на своей странице в соцсетях.
Помимо этого Зарипов сообщил о том, что готовится направить обращение в Минэкологии с требованием принять меры по данной ситуации. Глава администрации надеется, что нарушителей получится найти.
— Нет слов. Одни эмоции. О какой экологии идёт речь. Мы здесь стараемся, проводим экологические акции. А здесь просто по варварски относятся к природе, — прокомментировал Зарипов.
Ранее глава района уже рассказывал о незаконной деятельности, которую «черные копатели» попытались развернуть на территории муниципалитета. По словам Зарипова, они выкапывают бывшие нефтяные трубы, которые очень ценятся в качестве металлолома.
— В овраге, вдали от глаз копают 2 бригады с помощью современных экскаваторов. И уже выкопали 2 трассы по километров 5-7 каждая. Без соблюдения никаких экологических норм. Кругом нефтяные пятна. А рядом протекает речка Услинка. Ни о какой рекультивации и речи нет. Копают и не боятся. Чувствуют безнаказанность, — написал глава района.
Ранее в Башкирии уже пресекали деятельность «черных копателей». Так, в ноябре 2022 года выявлен факт добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии организацией ООО «Альтинвест». Примечательно, что в мае 2021 года на одной из оперативок в правительстве Башкирии Радий Хабиров был крайне недоволен тем, что компания занимается золотодобычей в Башкирии с грубыми нарушениями. Глава Башкирии и ранее высказывался о ситуации с незаконной добычей драгметаллов на территории республики Так, во время своей поездки в Баймакский район Радий Хабиров обратил внимание на вопиющую ситуацию с добычей полезных ископаемых в местных карьерах «черными копателями» и поручил предложить меры по ее исправлению.
В 2020 году стало известно о намерении депутатов Курултая внести в действующее законодательство изменения, касающиеся усиления ответственности за нарушения правил недропользования. По мнению законодателей, практика показывает, что штрафы, существующие на данный момент, не помогают остановить расхищение полезных ископаемых. К примеру, по итогам 2019 года, в Башкирии было зарегистрировано, как минимум, 185 случаев незаконной добычи природных ресурсов, а сумма ущерба превысила 155 млн. рублей. Примечательно, что именно просчеты в этом вопросе стали причинами увольнения предыдущих руководителей Минэкологии РБ.