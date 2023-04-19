Экологическая катастрофа в Башкирии: глава района не стал скрывать правду

Ранее в Башкирии уже пресекали деятельность «черных копателей». Так, в ноябре 2022 года выявлен факт добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии организацией ООО «Альтинвест». Примечательно, что в мае 2021 года на одной из оперативок в правительстве Башкирии Радий Хабиров был крайне недоволен тем, что компания занимается золотодобычей в Башкирии с грубыми нарушениями. Глава Башкирии и ранее высказывался о ситуации с незаконной добычей драгметаллов на территории республики Так, во время своей поездки в Баймакский район Радий Хабиров обратил внимание на вопиющую ситуацию с добычей полезных ископаемых в местных карьерах «черными копателями» и поручил предложить меры по ее исправлению.