В Башкирии возбудили дело из-за повреждения золотодобытчиками земель на 500 млн руб

В Учалинском районе Башкирии прошла прокурорская проверка, по результатам и материалам которой следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при проведении работ. дело это будет находиться на контроле у республиканской прокуратуры.
В релизе ведомства не уточняется в отношении кого именно возбуждено дело, однако указано, что ООО «АльтИнвест» и еще ряд фирм-подрядчиков осуществляли незаконную добычу золота под видом рекультивации земель.
Мало того, что золото добывалось незаконно, при его добыче пострадали и земли района общей площадью 600 тысяч квадратных метров — на них был поврежден плодородный слой почвы, что нанесло ущерб в размере 500 миллионов рублей.