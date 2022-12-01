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В Башкирии возбудили дело из-за повреждения золотодобытчиками земель на 500 млн руб

Сегодня, 11:35
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии

При незаконной добыче золота в Башкирии компания нанесла ущерб земле в 0,5 млрд руб

По данным прокуратуры компания «АльтИнвест» под видом рекультивации добывала золото.

В Учалинском районе Башкирии прошла прокурорская проверка, по результатам и материалам которой следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при проведении работ. дело это будет находиться на контроле у республиканской прокуратуры.

В релизе ведомства не уточняется в отношении кого именно возбуждено дело, однако указано, что ООО «АльтИнвест» и еще ряд фирм-подрядчиков осуществляли незаконную добычу золота под видом рекультивации земель.

Мало того, что золото добывалось незаконно, при его добыче пострадали и земли района общей площадью 600 тысяч квадратных метров — на них был поврежден плодородный слой почвы, что нанесло ущерб в размере 500 миллионов рублей.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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