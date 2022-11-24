В Башкирии без лицензии золото добывала фирма, связанная с экс вице-премьером Украины

Выявлен факт организации ООО «Альтинвест» добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих. Данная организация находится на слуху уже не первый год. Так в мае 2021 года на одной из оперативок в правительстве Башкирии Радий Хабиров был крайне недоволен тем, что компания, вероятным бенефициаром которой мог являться украинский политик Леонид Козаченко, занимается золотодобычей в Башкирии с грубыми нарушениями.