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В Башкирии без лицензии золото добывала фирма, связанная с экс вице-премьером Украины

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI
О том, что вероятный бенефициар ООО «Альтинвест» бывший вице-премьер Украины Леонид Козаченко, говорил Радий Хабиров еще в мае 2021 года.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали об итогах рейда Учалинской межрайонной прокуратуры, в ходе которых проверялось соблюдение законодательство о недрах в местах золотодобычи. Прокуратура работала вместе с Росприроднадзором и правоохранителями и совместными усилиями пресекла добычу золота так называемыми «черными копателями».

Выявлен факт организации ООО «Альтинвест» добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих. Данная организация находится на слуху уже не первый год. Так в мае 2021 года на одной из оперативок в правительстве Башкирии Радий Хабиров был крайне недоволен тем, что компания, вероятным бенефициаром которой мог являться украинский политик Леонид Козаченко, занимается золотодобычей в Башкирии с грубыми нарушениями.

— Глава региона рассказал, что были обнаружены разного рода интересные факты. Одним из бенефициаров компании «Альтинвест», которая добывает золото в Учалинском районе, является украинский политик, бывший вице-премьер правительства и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко, включенный в так называемый «санкционный список» — писал ИА «Башинформ» в мае 2021 года.

В августе же 2021 года власти Башкирии приостановили работу золотодобывающего ООО, сообщил тогда на оперативном совещании заместитель премьер-министра регионального правительства Азат Бадранов.

После проверки для того, чтобы выявленную противоправную деятельность пресечь, было изъято 25 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, а также оборудование, используемое для промывки золота. Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий нарушителей закона пока неизвестен, его предстоит рассчитать.

— В связи с допущенными должностными лицами территориального отдела МВД серьезными просчетами в адрес руководства внутренних дел республики внесено представление. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства, — заключили в пресс-службе ведомства.
#Ирина Деревянчук#Общество
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