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Уфимцы засняли на видео утку, переводившую маленьких утят через оживленную дорогу

31 мая 13:02
Фото: Скриншот с видео
Утка с утятами переходила дорогу недалеко от ТЦР «Планета».

В Уфе утка переводила свое потомство через оживленную улицу напротив торгового центра «Планета». Соответствующее видео жители публиковали в социальных сетях.

На кадрах видно, как утка осторожно переходит дорогу, а за ней бегут семь маленьких утят. Дальнейшее направление утки остается загадкой.

Отметим, что в Уфе в последние недели все чаще стали появляться необычные животные и насекомые. Так, в середине мая в луже Демского района поселился бобр, позже спасатели переселили бобра в естественную в озеро Глубокое.

В минувшие выходные в уфимскую Черниковку забрел лось и в жилом секторе сам нанес себе травмы. Спасатели усыпили лося и вывезли в лес, а в подъезде жилой многоэтажки появился скорпион, на место прибыли спасатели и поместили экзотического гостя в банку, а в последствии передали волонтерам.

#Новости#Элина Сайфранова#Город#Видео
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