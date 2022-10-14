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Дикого лебедя заметили в парке Аксакова в Уфе

14 октября 04:59
Фото: Илвир Нурдавлятов / VK.com
О маленьком осеннем чуде в соцсетях рассказал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов

Дикого лебедя заметили плавающим в пруду парка Аксакова. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов, назвав появление птицы на водоёме «маленьким осенним чудом».

Сообщается, что птицей за птицей понаблюдают специалисты, также будет выяснено её состояние здоровья. Чиновник отметил, что лебедь получит необходимое питание и уход.

Фото: Илвир Нурдавлятов / VK.com

Нурдавлятов также рассказал о двух лебедях, которые проживают в парке в летнее время. По его словам, обе птицы в настоящий момент переведены на зимовку.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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