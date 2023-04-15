В отношении мэрии Ишимбая возбудили дело из-за благоустройства набережной

Фактически же, установили в ФАС, работы закончили лишь в ноябре прошлого года. Было обнаружено и еще одно нарушение: «Уралспецстрой» попросил мэрию включить в контракт пункт о перечислении ему авансового платежа, изначально отсутствовавший в документации. И эта просьба была удовлетворена — подрядчику выплатили 30% от общей суммы. Однако внесение таких условий в контракт не допускается.