В отношении мэрии Ишимбая возбудили дело из-за благоустройства набережной

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
Год назад муниципальные чиновники подписали договор с компанией «Уралспецстрой» стоимостью 34 млн рублей. В обязанности подрядчика входили работы на набережной реки Белой, а также на площади Первооткрывателей башкирской нефти по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В соответствии с условиями закупки исполнитель должен был передать работы стоимостью 25% от общей цены контракта субподрядчикам из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированному бизнесу. Однако «Уралспецстрой» заключил контракт на выполнение работы на объектах с компанией «СТК» - уже на 33 млн рублей.
В региональном Управление ФАС пришли к выводу, что подрядчиком не соблюдены требования, установленные в муниципальном контракте, так как весь объем работ передали другой организации. При этом стоимость нового договора оказалась ниже всего на 1,37 млн рублей.
Закончить работы на объектах было необходимо в сентябре прошлого года, однако администрация срок продлила сроки их выполнения до конца октября.
«При этом в настоящем случае сторонами не доказано наступление обстоятельств, влекущих невозможность исполнения условий контракта», - отмечается в решении УФАС.
В контролирующем ведомстве указали, что менять условия контракта в произвольном порядке нельзя.
Фактически же, установили в ФАС, работы закончили лишь в ноябре прошлого года. Было обнаружено и еще одно нарушение: «Уралспецстрой» попросил мэрию включить в контракт пункт о перечислении ему авансового платежа, изначально отсутствовавший в документации. И эта просьба была удовлетворена — подрядчику выплатили 30% от общей суммы. Однако внесение таких условий в контракт не допускается.
К исполнителю, фактически выполнявшей работы компании и предпринимателю, нанятому для выполнения строительного надзора, возникали претензии у мэрии и контрольно-ревизионного управления республиканского Минфина.
«Учитывая ранее приведенные обстоятельства», в действиях сторон имеются «признаки достигнутого антиконкурентного соглашения, имеющего целью предоставление ООО «УралСпецСтрой» и ООО «СТК» преимущественных условий при исполнении муниципального контракта», заключили в УФАС.
Ведомство возбудило дело о нарушении антиконкурентного законодательства.
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