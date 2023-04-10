Волны и бугры: в Башкирии показали 5 км дороги, отремонтированной за 135 млн рублей

В конце ноября 2021 года определили победителя тендера на реконструкцию данной автомобильной дороги и стал им «Башкиравтодор». Компания, которая не первый раз получает крупные госзаказы, и попадает при их исполнении в не менее крупные скандалы. Чего стоят трещины в до сих пор не сданной дороге Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины в которой помещался взрослый упитанный человек. Буквально на прошлой неделе Mkset писал об одноразовом благоустройстве в городе Ишимбай, причем в самом сердце родного города главы республики Радия Хабирова, где весной заплясали не облака, а тротуарная плитка.