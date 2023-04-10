Волны и бугры: в Башкирии показали 5 км дороги, отремонтированной за 135 млн рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Очередная дорога в Башкирии с наступлением весны удивила качеством исполнения и полетом инженерной мысли. На этот раз дорога не в столице Башкирии, однако выглядит не хуже столичных, на месте и трещины и волны, и тротуары, которые ведут «в никуда» и даже сточные трубы, расположенные выше уровня воды.
Расположено удивительное, как это обычно и бывает, рядом. В Кармаскалинском районе Башкирии, дорога между деревнями Ильтуганово и Старомусино. И в Ильтуганово асфальт уже начал «волноваться». Как, полагаем, и жители этих населенных пунктов.
В конце ноября 2021 года определили победителя тендера на реконструкцию данной автомобильной дороги и стал им «Башкиравтодор». Компания, которая не первый раз получает крупные госзаказы, и попадает при их исполнении в не менее крупные скандалы. Чего стоят трещины в до сих пор не сданной дороге Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины в которой помещался взрослый упитанный человек. Буквально на прошлой неделе Mkset писал об одноразовом благоустройстве в городе Ишимбай, причем в самом сердце родного города главы республики Радия Хабирова, где весной заплясали не облака, а тротуарная плитка.
Тендер на реконструкцию дороги между деревнями в Кармаскалинском районе получила та же компания. И результат работ, к слову сказать просроченных, удивил не только селян, но и горожан, которые были в шоке от того, что увидели после реконструкции.
Строить дорогу, а точнее реконструировать ее, начали летом минувшего года.
Работы в соответствии с контрактом должны были завершить до 25 сентября прошлого года, но закончили их лишь под новый год, в декабре прошлого года. Говорить о результатах работы, с которой хоть и не спешили можно долго и эмоционально. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Интересная заметка о предстоящей реконструкции появилась на сайте Кармаскалинской администрации в ноябре 2021 года и ее будет вполне уместно привести здесь.
2022 году будет выполнена долгожданная реконструкция дороги «Ильтуганово-Старомусино» протяженностью 4,7 км. За последние годы мы получили огромное количество жалоб на состояние этой дороги с песчано-гравийным покрытием, но понимали, что муниципальный бюджет не сможет «потянуть» работы по асфальтированию, стоимость которых оценивается в 141 миллион рублей.
Не давали результатов и различные заявки, направленные для участия в республиканских и федеральных программах. До сегодняшнего дня… На помощь пришла программа «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан». До конца 2021 года пройдут конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая должна будет выполнить работы по реконструкции данного участка дороги в будущем году.
Радости нашей нет предела!!! Это действительно серьезное и долгожданное событие! – сообщали на сайте администрации Кармаскалинского района долгожданную новость.
На сайте госзакупок цена контракта на реконструкцию — 135 млн, «Башкиравтодор» предоставил дисконт около 600 тысяч рублей. Почти все оплатил региональный бюджет, два миллиона рублей выделили из бюджета района. За разъяснениями по качеству выполненных работ в «Башкиравтодор» Mkset обратился с редакционным запросом.
Между тем на прошлой неделе, 5 апреля, стало известно о том, что следователи заинтересовались деятельностью «Башкиравтодора», крупнейшего дорожного подрядчика Башкирии, акционером которого является сама республика. На прошлой неделе в офисе предприятия проводились следственные мероприятия. И по данным пресс-службы компании поводом для этого стало обращение самой компании в правоохранительные органы.