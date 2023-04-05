Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 170 млн рублей

«Именно в начале Губкина, еще в 20-х числах августа, я обратил внимание на то, что брусчатка укладывается вопреки всем правилам технического регламента. Как итог видите на фото, плитка не пережила даже одну зиму. Сильно деформировано полотно. Огромные щели между плиток. Я не буду ударяться во все детали технического регламента, скажу лишь одно, что плитка положена начиная с основания до укладки неверно! И на следующую зиму картина будет ещё хуже», — спрогнозировал он.