Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 170 млн рублей

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Контракт на текущий ремонт улицы Губкина — одной из центральных в Ишимбае — муниципалитет заключил в марте прошлого года. Договор подписал глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов. Первоначально торги выиграло уфимское ООО «Танып», согласившееся провести работы за 178,2 млн рублей. Однако спустя несколько дней договор с подрядчиком расторгли по соглашению сторон, и право ремонтировать улицу перешло к другому участнику госзакупки — АО «Башкиравтодор», ведущему республиканскому предприятию в дорожной отрасли — уже за 179 млн рублей.
В подписанном сторонами контракте было предусмотрено, что работы нужно провести с 10 марта по 15 августа 2022 года. Однако впоследствии сроки завершения ремонта переносились как минимум дважды — сначала до 20 сентября, затем до 20 октября. Однако и в эти сроки подрядчик не управился — 9 декабря ему направлялась претензия и были начислены 200,3 тыс. рублей штрафов за просрочку исполнения обязательств.
Местный житель Сергей Кузнецов опубликовал в соцсети фотографии аллеи, где плитка уложена с «5D-эффектом». Он отмечает, что покрытие не пережило даже одну зиму, хотя срок его службы составляет до 15 лет. Плитка, уложенная по правильной технологии, отмечает он, в среднем выдерживает от 100 до 200 циклов перепадов температуры с минусовой до плюсовой и от «плюса в минус».
«Именно в начале Губкина, еще в 20-х числах августа, я обратил внимание на то, что брусчатка укладывается вопреки всем правилам технического регламента. Как итог видите на фото, плитка не пережила даже одну зиму. Сильно деформировано полотно. Огромные щели между плиток. Я не буду ударяться во все детали технического регламента, скажу лишь одно, что плитка положена начиная с основания до укладки неверно! И на следующую зиму картина будет ещё хуже», — спрогнозировал он.
По поводу того, что тротуарную плитку в аллее укладывают при, мягко говоря, неподходящей для этого температуре, местные жители уже возмущались — осенью. «Ноябрьский» участок, который ремонтировали после 20-градусного мороза и снегопадов и на котором плитка изначально легла с «3D- эффектом», Азат Ишемгулов обещал переделать, отмечает Сергей. Но и августовский участок теперь «поплыл».
Житель Ишимбая также отметил, что рабочие к тому же умудрились замуровать канализационный колодец. Весной, когда коммунальщикам понадобился доступ к коммуникациям, плитку пришлось разобрать.
«Стоит отдать должное компетенции коммунальщиков, которые умеют читать планы размещения коммуникаций и четко попали в колодец, сняв тротуарную плитку и раскопав подушку ПГС», — подметил Сергей.
Он спрашивает, где были «разум и совесть» чиновников, подписывавших документы по этому подряду и сомневается, что такие исполнители в принципе смогут сделать красиво и аккуратно.
Местные жители оставили под постом Сергея возмущенные комментарии. По их данным, рабочие были не местными и давно уехали из города.
«А может, это землетрясение повлияло, или новый стиль укладки брусчатки под названием „бегущая волна“», — иронизирует Айрат К.
Другой горожанин не видит в ситуации ничего смешного, отмечая, что бюджет формируется из денег налогоплательщиков.
«То есть наши с вами деньги, которые с пользой для города должны были быть использованы, разворованы администрацией. В прокуратуру бы жалобу на исполнителей и заказчиков, да толку, наверное, не будет, одна ОПГ», — считает он.
Еще один житель Ишимбая тревожится по поводу предстоящей реконструкции городского парка отдыха.
«Уже страшно представить что там будет», — признается он.
Эмиль Б. Отмечает, что «дырявой в прямом и переносном смысле» подрядчики сделали площадь имени Ленина и опасается, что площадь имени Губкина ожидает та же участь.
Примечательно, что, судя по данным портала госзакупок, оскандалился вроде бы опытный и надежный подрядчик, который выполняет достаточно много государственных и муниципальных контрактов и в числе учредителей которого — республиканское Минземимущество.
Впрочем, гарантия на работы, по условиям контракта, составляет пять лет с момента подписания актов приемки работ. У компании есть время научиться укладывать плитку.
В администрации Ишимбайского района заверили, что подрядчик уже начал исправлять недочеты.
«По информации отдела благоустройства, по состоянию на 4 апреля 2023 года в рамках гарантийных обязательств подрядная организация приступила к устранению замечаний по всей аллее по ул. Губкина», — прокомментировал инцидент в соцсети глава городской администрации Ильшат Шакиров.