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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Башкирии сильным порывом ветра снесло мусорную площадку

14 апреля 2023, 09:08
Металлическая конструкция придавила собой припаркованный рядом автомобиль

В Уфе по улице Бакалинской из-за сильного ветра снесло металлическую ограду, установленную рядом с мусорными контейнерами. Фото с места были опубликованы в соцсетях.

Примечательно, что ограда упала на автомобиль, припаркованный неподалеку. Ранее в Уфе на фоне неблагоприятных погодных условий и, в частности, сильного ветра упали несколько деревьев в Калининском и Ленинском районах Уфы.

Фото: BashDTP/ Telegram

Помимо этого ветром снесло часть крыши на популярном ресторане по улице Революционной.

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