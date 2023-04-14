В Башкирии сильным порывом ветра снесло мусорную площадку

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Уфе по улице Бакалинской из-за сильного ветра снесло металлическую ограду, установленную рядом с мусорными контейнерами. Фото с места были опубликованы в соцсетях.
Примечательно, что ограда упала на автомобиль, припаркованный неподалеку. Ранее в Уфе на фоне неблагоприятных погодных условий и, в частности, сильного ветра упали несколько деревьев в Калининском и Ленинском районах Уфы.
Помимо этого ветром снесло часть крыши на популярном ресторане по улице Революционной.