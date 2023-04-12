МВД устанавливает личности, занимавшихся непотребствами на «Аллее сказок» в Уфе

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сотрудники МВД займутся установлением личностей, а также привлекут к ответственности, занимавшихся непотребствами на «Аллее сказок» в Демском районе Уфы. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе ведомства.
Днем ранее, в одном из чатов жителей района, а позднее в СМИ распространилось видео, на котором двое людей — мужчина и женщина лежат на одной из скамей на аллее, при этом мужчина, судя по кадрам видео, совершает характерные движения тазом, повиснув над женщиной.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по республике, в настоящий момент в связи с данной ситуацией проводится проверка.
— Сотрудниками органов внутренних дел республики данное видео было выявлено в ходе мониторинга сети интернет. По предварительной оценке, данные действия могут подпадать под ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — прокомментировали в ведомстве.