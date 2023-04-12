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МВД устанавливает личности, занимавшихся непотребствами на «Аллее сказок» в Уфе

12 апреля 2023, 09:22
Фото: mkset.ru
Ранее видео, на котором двое людей, предположительно, без определенного места жительства вызвало широкий резонанс в соцсетях

Сотрудники МВД займутся установлением личностей, а также привлекут к ответственности, занимавшихся непотребствами на «Аллее сказок» в Демском районе Уфы. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее, в одном из чатов жителей района, а позднее в СМИ распространилось видео, на котором двое людей — мужчина и женщина лежат на одной из скамей на аллее, при этом мужчина, судя по кадрам видео, совершает характерные движения тазом, повиснув над женщиной.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по республике, в настоящий момент в связи с данной ситуацией проводится проверка.

— Сотрудниками органов внутренних дел республики данное видео было выявлено в ходе мониторинга сети интернет. По предварительной оценке, данные действия могут подпадать под ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — прокомментировали в ведомстве.
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#Азамат Нухов
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