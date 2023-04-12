МВД устанавливает личности, занимавшихся непотребствами на «Аллее сказок» в Уфе

Днем ранее, в одном из чатов жителей района, а позднее в СМИ распространилось видео, на котором двое людей — мужчина и женщина лежат на одной из скамей на аллее, при этом мужчина, судя по кадрам видео, совершает характерные движения тазом, повиснув над женщиной.