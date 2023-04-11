Весна пришла: пару уфимцев застали за непотребствами на глазах у жителей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Парочку застали за непотребствами в общественном месте. По сообщениям местных жителей, на «Аллее сказок» в Дёмском районе мужчина и женщина, предположительно, без определенного места жительства, видимо, не смогли сдержать своей страсти. Мужчина совершал над лежащей на спине женщиной характерные движения.
Примечательно, что все происходило прямо на скамейке возле городской больницы — возможно, очевидцами непристойного поведения могли стать ее пациенты. К тому же недалеко от этого места располагается детская поликлиника.
Через некоторое время на месте уже никого не оказалось. К слову, недалеко от «Аллеи сказок» ранее располагался полицейский «стакан», а сейчас возле «скамейки любви» за забором находится пункт охраны территории больницы.