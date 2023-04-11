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Весна пришла: пару уфимцев застали за непотребствами на глазах у жителей

11 апреля 2023, 11:51
Фото: mkset.ru

В Уфе на «Аллее сказок» напротив больницы № 3 пара занялась сексом средь бела дня

Неоднозначные движения двух людей, расположившихся на скамейке, привлекли внимание местных жителей

Парочку застали за непотребствами в общественном месте. По сообщениям местных жителей, на «Аллее сказок» в Дёмском районе мужчина и женщина, предположительно, без определенного места жительства, видимо, не смогли сдержать своей страсти. Мужчина совершал над лежащей на спине женщиной характерные движения.

Фото: Телеграм-чат "Демчане"

Примечательно, что все происходило прямо на скамейке возле городской больницы — возможно, очевидцами непристойного поведения могли стать ее пациенты. К тому же недалеко от этого места располагается детская поликлиника.

Через некоторое время на месте уже никого не оказалось. К слову, недалеко от «Аллеи сказок» ранее располагался полицейский «стакан», а сейчас возле «скамейки любви» за забором находится пункт охраны территории больницы.

Видео: Телеграм-чат "Демчане"
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#Азамат Нухов#Общество#Город#Видео
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