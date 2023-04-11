Весна пришла: пару уфимцев застали за непотребствами на глазах у жителей

Парочку застали за непотребствами в общественном месте. По сообщениям местных жителей, на «Аллее сказок» в Дёмском районе мужчина и женщина, предположительно, без определенного места жительства, видимо, не смогли сдержать своей страсти. Мужчина совершал над лежащей на спине женщиной характерные движения.