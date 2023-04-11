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В редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция

11 апреля 2023, 13:07
Фото: 1MI
Из редакции была изъята техника, а политический обозреватель Рамиль Рахматов получил повестку.

11 апреля в редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция. Как сообщает само издание поводом для визита стало заявление составленное Максимом Забелиным, экс-министром здравоохранения Башкирии, а ныне занимающего пост главы администрации Радия Хабирова.

Как пояснил Mkset Рамиль Рахматов, у него изъяли рабочий системный блок, однако журналист считает, что совместно с полицией в данном административном деле разберутся, тем более, что политический обозреватель уверен в том, что вины за ним нет.

Также Рамиль Рахматов подчеркнул, что считает данное административное дело политически мотивированным, так как издание и лично журналист регулярно проводят и публикуют громкие журналистские расследования, то административное дело по заявлению Максима Забелина это месть.

Напомним, владелица издания и известный медиа-менеджер Рауфа Рахимова неоднократно судилась с членами правительства Башкирии, а в частности с Александром Сидякиным, который на тот момент возглавлял администрацию Радия Хабирова и с ныне опальным экс-чиновником и экс-главой Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым, который теперь является ко всему прочему еще и иностранным агентом.

Однако тогда в суд подавали на госпожу Рахимову, заявляя что она озвучила в одном интервью информацию о том, что вышеуказанные чиновники оказывают давление на рекламодателей ее СМИ, в начале же 2021 года суд частично удовлетворил иск.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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