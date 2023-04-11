В редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция

Напомним, владелица издания и известный медиа-менеджер Рауфа Рахимова неоднократно судилась с членами правительства Башкирии, а в частности с Александром Сидякиным, который на тот момент возглавлял администрацию Радия Хабирова и с ныне опальным экс-чиновником и экс-главой Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым, который теперь является ко всему прочему еще и иностранным агентом.