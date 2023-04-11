Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
11 апреля в редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция. Как сообщает само издание поводом для визита стало заявление составленное Максимом Забелиным, экс-министром здравоохранения Башкирии, а ныне занимающего пост главы администрации Радия Хабирова.
Как пояснил Mkset Рамиль Рахматов, у него изъяли рабочий системный блок, однако журналист считает, что совместно с полицией в данном административном деле разберутся, тем более, что политический обозреватель уверен в том, что вины за ним нет.
Также Рамиль Рахматов подчеркнул, что считает данное административное дело политически мотивированным, так как издание и лично журналист регулярно проводят и публикуют громкие журналистские расследования, то административное дело по заявлению Максима Забелина это месть.
Напомним, владелица издания и известный медиа-менеджер Рауфа Рахимова неоднократно судилась с членами правительства Башкирии, а в частности с Александром Сидякиным, который на тот момент возглавлял администрацию Радия Хабирова и с ныне опальным экс-чиновником и экс-главой Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым, который теперь является ко всему прочему еще и иностранным агентом.
Однако тогда в суд подавали на госпожу Рахимову, заявляя что она озвучила в одном интервью информацию о том, что вышеуказанные чиновники оказывают давление на рекламодателей ее СМИ, в начале же 2021 года суд частично удовлетворил иск.