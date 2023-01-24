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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре «Башкирия» в Уфе

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Посетители и сотрудники торгового центра выведены на улицу

Из здания ТЦ «Башкирия» в Уфе эвакуируют посетителей и сотрудников. Об этом сообщил источник Mkset. По его словам, вероятной причиной эвакуации могли стать датчики дыма, среагировавшие на задымления от подожженного мусора.

Информацию о проведении эвакуации корреспонденту Mkset также подтвердили в самом торговом центре, добавив, что его посетителей и сотрудников вывели на улицу. Причину эвакуации в торговом центре назвать затруднились.

 

 

#Азамат Нухов#Происшествия
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