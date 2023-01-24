Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре «Башкирия» в Уфе

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Из здания ТЦ «Башкирия» в Уфе эвакуируют посетителей и сотрудников. Об этом сообщил источник Mkset. По его словам, вероятной причиной эвакуации могли стать датчики дыма, среагировавшие на задымления от подожженного мусора.
Информацию о проведении эвакуации корреспонденту Mkset также подтвердили в самом торговом центре, добавив, что его посетителей и сотрудников вывели на улицу. Причину эвакуации в торговом центре назвать затруднились.