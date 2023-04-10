В больницы Башкирии с начала весны принесли 53 присосавшихся клеща

Напомним, если и вы столкнулись с данной проблемой и нашли на себе уже присосавшегося клеща, то его необходимо отнести в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Филиалы открыты и в них работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности опасными заболеваниями.