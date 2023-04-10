В больницы Башкирии с начала весны принесли 53 присосавшихся клеща

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Роспотребнадзор по Башкирии раскрыл последние данные по количеству присосавшихся к жителям Башкирии клещей. Если точнее, то по количеству обращений в медучреждения с присосавщимся маленьким и потенциально опасным кровопийцей.
По данным на 3 апреля, то есть по данным недельной давности, жители Башкирии принесли медикам 53 клеща. Сегодня на календаре 10 апреля и это число наверняка возросло, однако свежие данные ведомство опубликует в ближайшие дни.
Напомним, если и вы столкнулись с данной проблемой и нашли на себе уже присосавшегося клеща, то его необходимо отнести в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Филиалы открыты и в них работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности опасными заболеваниями.
Напомним, обработку от опасных насекомых парков и лесов в Уфе власти обещают провести до мая. По республике власти точную дату не называли.