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В больницы Башкирии с начала весны принесли 53 присосавшихся клеща

10 апреля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Примечательно, что таковы данные на 3 апреля, а значит по законам логики сейчас это количество выше.

Роспотребнадзор по Башкирии раскрыл последние данные по количеству присосавшихся к жителям Башкирии клещей. Если точнее, то по количеству обращений в медучреждения с присосавщимся маленьким и потенциально опасным кровопийцей.

По данным на 3 апреля, то есть по данным недельной давности, жители Башкирии принесли медикам 53 клеща. Сегодня на календаре 10 апреля и это число наверняка возросло, однако свежие данные ведомство опубликует в ближайшие дни.

Напомним, если и вы столкнулись с данной проблемой и нашли на себе уже присосавшегося клеща, то его необходимо отнести в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Филиалы открыты и в них работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности опасными заболеваниями.

Напомним, обработку от опасных насекомых парков и лесов в Уфе власти обещают провести до мая. По республике власти точную дату не называли.

Из-за ранней весны к жителям Башкирии уже начали присасываться клещи
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