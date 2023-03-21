mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

«Закрывайте окна и форточки»: власти Уфы сделали важное заявление, касающееся всех

21 марта 2023, 08:02
Фото: 1MI

Власти Уфы предупредили граждан о спаме для повышения общей тревожности

Подробности озвучили на оперативном совещании с мэром Уфы

В Уфе в нынешнем весенне-летнем сезоне обработают более 555 га от клещей, 436 га — от комаров и свыше 32 га — от грызунов. Такие данные на оперативке в мэрии озвучил глава Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин. Также предупредил он и о том, что граждан могут пытаться смутить недостоверной информацией.

— Считаю необходимым напомнить, что ежегодно в весенне-летний период в соцсетях и мессенджерах появляется информация о масштабной травле комаров и клещей с использованием той или иной технологии и предупреждением жителей о необходимости закрывать окна и форточки. Данная информация, как правило, является спамом, целью которого является вызов тревожного настроения у населения. Убедительно прошу граждан не воспринимать всерьез подобного рода сведения, — сообщил Павел Мочалкин.

Реальная информация о датах, времени и дислокации будет размещена на сайте и в соцсетях Республиканского центра дезинфекции, минздрава и в официальных СМИ.

Ратмир Мавлиев, выслушав доклад, сообщил, что с таким спамом и рассылками и «непонятной информацией» в них действительно необходимо работать, а главы района должны своевременно распространять достоверную информацию.

В Минздраве Башкирии рассказали как защитить себя от клещей на майских праздниках
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
Экспресс-омоложение: вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход
Сегодня, 08:33
Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму
Сегодня, 05:14
Смертельно опасная квартира: в Уфе с фирмы «Третьего треста» взыскали компенсацию
Вчера, 12:42
Назван возраст самой молодой и самой пожилой роженицы в Башкирии
Сегодня, 05:40
Стало известно, что будет с истекшими водительскими правами жителей Башкирии
Сегодня, 04:40