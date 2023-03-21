«Закрывайте окна и форточки»: власти Уфы сделали важное заявление, касающееся всех

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Уфе в нынешнем весенне-летнем сезоне обработают более 555 га от клещей, 436 га — от комаров и свыше 32 га — от грызунов. Такие данные на оперативке в мэрии озвучил глава Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин. Также предупредил он и о том, что граждан могут пытаться смутить недостоверной информацией.
— Считаю необходимым напомнить, что ежегодно в весенне-летний период в соцсетях и мессенджерах появляется информация о масштабной травле комаров и клещей с использованием той или иной технологии и предупреждением жителей о необходимости закрывать окна и форточки. Данная информация, как правило, является спамом, целью которого является вызов тревожного настроения у населения. Убедительно прошу граждан не воспринимать всерьез подобного рода сведения, — сообщил Павел Мочалкин.
Реальная информация о датах, времени и дислокации будет размещена на сайте и в соцсетях Республиканского центра дезинфекции, минздрава и в официальных СМИ.
Ратмир Мавлиев, выслушав доклад, сообщил, что с таким спамом и рассылками и «непонятной информацией» в них действительно необходимо работать, а главы района должны своевременно распространять достоверную информацию.