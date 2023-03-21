«Закрывайте окна и форточки»: власти Уфы сделали важное заявление, касающееся всех

В Уфе в нынешнем весенне-летнем сезоне обработают более 555 га от клещей, 436 га — от комаров и свыше 32 га — от грызунов. Такие данные на оперативке в мэрии озвучил глава Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин. Также предупредил он и о том, что граждан могут пытаться смутить недостоверной информацией.