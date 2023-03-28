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Posted 28 марта 16:13

Published 28 марта 16:13

Modified 28 марта 16:15

Updated 28 марта 16:15

Из-за ранней весны к жителям Башкирии уже начали присасываться клещи

28 марта 2023, 16:13
Фото: 1MI
Первые случаи уже зарегистрировали в республике.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии рассказали о том, что ранняя весна в республике спровоцировала и раннюю активность клещей, которые, как известно, переносят ряд крайне опасных заболеваний, лечить которые крайне сложно. Первые случаи присасывания опасных насекомых уже зафиксировали в регионе, и с началом сезона еженедельно будет публиковаться статистика по количеству жертв маленьких, но опасных насекомых.

Тем более по причине того, что территория Башкирии является эндемичной заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. В ведомстве уточняют, что основной мерой специфической профилактики при клещевом энцефалите является вакцинопрофилактика. Кроме прививки может помочь только неспецифическая профилактика — обработка от клещей акарицидными средствами, а также правильная одежда, которая не позволяет клещу присосаться к коже.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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