Из-за ранней весны к жителям Башкирии уже начали присасываться клещи

Posted 28 марта 16:13
Published 28 марта 16:13
Modified 28 марта 16:15
Updated 28 марта 16:15
В пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии рассказали о том, что ранняя весна в республике спровоцировала и раннюю активность клещей, которые, как известно, переносят ряд крайне опасных заболеваний, лечить которые крайне сложно. Первые случаи присасывания опасных насекомых уже зафиксировали в регионе, и с началом сезона еженедельно будет публиковаться статистика по количеству жертв маленьких, но опасных насекомых.
Тем более по причине того, что территория Башкирии является эндемичной заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. В ведомстве уточняют, что основной мерой специфической профилактики при клещевом энцефалите является вакцинопрофилактика. Кроме прививки может помочь только неспецифическая профилактика — обработка от клещей акарицидными средствами, а также правильная одежда, которая не позволяет клещу присосаться к коже.