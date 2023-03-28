Из-за ранней весны к жителям Башкирии уже начали присасываться клещи

В пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии рассказали о том, что ранняя весна в республике спровоцировала и раннюю активность клещей, которые, как известно, переносят ряд крайне опасных заболеваний, лечить которые крайне сложно. Первые случаи присасывания опасных насекомых уже зафиксировали в регионе, и с началом сезона еженедельно будет публиковаться статистика по количеству жертв маленьких, но опасных насекомых.