Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в День отца поделился трогательным фото со старшим сыном

16 октября, в третье воскресенье месяца, в России отмечается относительно новый праздник — День Отца. Первым с этим праздником свою аудиторию в соцсетях поздравил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, поделившись при этом трогательным осенним фото старшего сына. В качестве пожелания Мавлиев был традиционно краток, однако слова были крайне емкими — «будьте всегда рядом» — пожелал мэр.