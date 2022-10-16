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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в День отца поделился трогательным фото со старшим сыном

16 октября 11:31
Фото: vk.com Ратмир Мавлиев
Мэр Уфы поделился личным фото и поздравил горожан с новым для России праздником Днем отца, который в этом году выпал на 16 октября.

16 октября, в третье воскресенье месяца, в России отмечается относительно новый праздник — День Отца. Первым с этим праздником свою аудиторию в соцсетях поздравил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, поделившись при этом трогательным осенним фото старшего сына. В качестве пожелания Мавлиев был традиционно краток, однако слова были крайне емкими — «будьте всегда рядом» — пожелал мэр.

Фотографию, где Ратмир Мавлиев с сыном собирают грибы мэр подписал своеобразной рекомендацией — «Любить природу, ценить и рационально использовать ее ресурсы — самое минимальное, чему мы можем научить наших детей».

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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