В Уфе собака погибла прямо на прогулке из-за удара током

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В Уфе при неизвестных обстоятельствах погибла собака. Инцидент произошел днем ранее в лесу по улице Лесунова. Об этом владелец животного Алексей Павлов рассказал в соцсетях.
По мнению мужчины, собака могла пострадать от удара током. С его слов, в лесу якобы висит провод, который собака либо понюхала, либо зацепилась за него, пробегая рядом.
— Пошли гулять в лес, там его отпустил. Он или пробежал рядом, или понюхал [провод] — я так до конца и не понял. Место там проходное: люди и зимой там на лыжах ездят, и сейчас гуляют с собаками, — рассказал Алексей корреспонденту Mkset.
Алексей отмечает, что намерен сделать экспертизу тела собаки и добиваться правды в правоохранительных органах. В настоящий момент уже было написано заявление в полицию.
Пользователи соцсетей предположили, что собака могла умереть не от удара током, а от отравления. Ранее в Башкирии уже регистрировались случаи, когда неизвестные граждане разбрасывали по улицам токсичные вещества с целью контролировать таким образом численность бездомных животных. Однако чаще всего от подобных действий страдали домашние питомцы.
Алексей, в свою очередь, не склонен считать, что его собака погибла от яда. По его словам, провод «искрился и дымился». Более того, мужчина признается, что сам едва остался жив после того, как вытащил животное из петли.
Отметим, что это не первый случай в Уфе, когда домашние животные погибают при странных обстоятельствах. Так, ранее в результате отравления погибло несколько собак в поселке Максимовка, а также в микрорайоне Инорс.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем его сразу после получения.