«Металась в агонии»: хозяйка погибшей собаки о массовой травле животных в Уфе

При этом многие пользователи, прочитав о случившемся, начали выцеплять из текста отдельные детали, рассказывая о том, что хозяева в ходе прогулок со своими питомцами не убирают за теми экскременты, а также выгуливают собак без поводка. Некоторые не без доли цинизма пишут о том, что вся проблема здесь в том, что собаки отравились лишь из-за того, что хозяева выгуливали их без намордника, как бы игнорируя при этом тот факт, что животное погибло из-за отравления неизвестным веществом, которое кто-то разбросал по улице.