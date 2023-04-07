После потепления и температурных рекордов в Башкирии опять похолодает до -12 градусов

Сегодня, 7 апреля, в Башкирию пришло обещанное похолодание, которое однако будет постепенным. Дневная температура по республике составит от 4 до 9 градусов. Солнце скроется и погода прогнозируется пасмурная, местами пройдет небольшой дождь. Ветер умеренный, северо-восточный, однако местами порывы до сильного. Такой ветер синоптиками Башгидрометцентра прогнозируется на протяжении пятницы и всех выходных.