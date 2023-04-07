mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Изображение материала

После потепления и температурных рекордов в Башкирии опять похолодает до -12 градусов

7 апреля 2023, 03:30
Фото: 1MI
Погода обещает быть ветреной.

Сегодня, 7 апреля, в Башкирию пришло обещанное похолодание, которое однако будет постепенным. Дневная температура по республике составит от 4 до 9 градусов. Солнце скроется и погода прогнозируется пасмурная, местами пройдет небольшой дождь. Ветер умеренный, северо-восточный, однако местами порывы до сильного. Такой ветер синоптиками Башгидрометцентра прогнозируется на протяжении пятницы и всех выходных.

8 апреля существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов, местами до -12 градусов, днем снова немного потеплеет, температура по республике ожидается в диапазоне от 6 до 11 градусов.

В воскресенье 9 апреля ожидается погода без существенных осадков, Ночью снова подморозит, так же как и в субботу от -2 до -7 градусов, местами столбики термометров опустятся до -12 градусов, днем снова начнет теплеть, прогнозируется температура от 8 до 13 градусов.

Днем 5 апреля в Уфе был побит очередной температурный рекорд
Узнать подробнее
Читайте также:
Прощание с Муртазой Рахимовым, температурные рекорды и пожар в жилом доме в Уфе
#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Арестован экс-директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов
Сегодня, 10:11
Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач
Сегодня, 07:07
В Уфе собака погибла прямо на прогулке из-за удара током
Сегодня, 06:14
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
Вчера, 11:58
В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег
Сегодня, 04:42
Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто
Сегодня, 10:21