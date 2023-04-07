После потепления и температурных рекордов в Башкирии опять похолодает до -12 градусов

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Сегодня, 7 апреля, в Башкирию пришло обещанное похолодание, которое однако будет постепенным. Дневная температура по республике составит от 4 до 9 градусов. Солнце скроется и погода прогнозируется пасмурная, местами пройдет небольшой дождь. Ветер умеренный, северо-восточный, однако местами порывы до сильного. Такой ветер синоптиками Башгидрометцентра прогнозируется на протяжении пятницы и всех выходных.
8 апреля существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов, местами до -12 градусов, днем снова немного потеплеет, температура по республике ожидается в диапазоне от 6 до 11 градусов.
В воскресенье 9 апреля ожидается погода без существенных осадков, Ночью снова подморозит, так же как и в субботу от -2 до -7 градусов, местами столбики термометров опустятся до -12 градусов, днем снова начнет теплеть, прогнозируется температура от 8 до 13 градусов.