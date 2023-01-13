Прощание с Муртазой Рахимовым, температурные рекорды и пожар в жилом доме в Уфе

В Башкирии троих полицейских проверит служба собственной безопасности МВД и следователи. Причиной для проверки стала предварительная информация, согласно которой сотрудники ППС остановили мужчину в состоянии опьянения и доставили в отдел полиции. По прибытии в отдел мужчина не стал раскрывать свою личность, за что на него был составлен административный протокол. Однако позднее он заявил о том, что в был избит сотрудниками полиции.

Сегодня также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя салона красоты в городе Ишимбай. Женщине предъявлены обвинения по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Как ранее сообщал Mkset, несколько девушек, воспользовавшихся услугами салона, получили кожные заболевания. По словам самих пострадавших, их лица после процедуры напоминают «кровавое месиво».

Днем ранее, 12 января, стало известно, кто станет исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии. На должность в рамках голосования членов палаты был избран Рамиль Рахимов. Таким образом, Рахимов будет исполнять обязанности председателя вместо покинувшего должность Азамата Янбердина. Янбердин занимал должность председателя ОП с ноября 2021 года. Отметим, что ранее Янбердин также покинул должность директора телеканала «Вся Уфа».