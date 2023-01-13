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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Прощание с Муртазой Рахимовым, температурные рекорды и пожар в жилом доме в Уфе

Сегодня, 16:32
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
О главных событиях уходящей рабочей недели в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Сегодня в Уфе состоялась церемония прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Губайдулловичем Рахимовым. Легендарный политик ушел из жизни в ночь с 11 на 12 января в возрасте 88 лет. Проститься с Муртазой Рахимовым пришли глава Башкирии Радий Хабиров, первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев, действующий глава республики Рустам Минниханов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также сотни жителей Уфы и республики. На траурную церемонию также прибыл президент России Владимир Путин. По словам главы государства, с покойным Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Также отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная особенность Башкирии. Подробнее о том, как прошла церемония прощания с первым президентом Башкортостана Mkset рассказывал здесь.

В Башкирии троих полицейских проверит служба собственной безопасности МВД и следователи. Причиной для проверки стала предварительная информация, согласно которой сотрудники ППС остановили мужчину в состоянии опьянения и доставили в отдел полиции. По прибытии в отдел мужчина не стал раскрывать свою личность, за что на него был составлен административный протокол. Однако позднее он заявил о том, что в был избит сотрудниками полиции. 

Сегодня также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя салона красоты в городе Ишимбай. Женщине предъявлены обвинения по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Как ранее сообщал Mkset, несколько девушек, воспользовавшихся услугами салона, получили кожные заболевания. По словам самих пострадавших, их лица после процедуры напоминают «кровавое месиво».

Днем ранее, 12 января, стало известно, кто станет исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии. На должность в рамках голосования членов палаты был избран Рамиль Рахимов.  Таким образом, Рахимов будет исполнять обязанности председателя вместо покинувшего должность Азамата Янбердина. Янбердин занимал должность председателя ОП с ноября 2021 года. Отметим, что ранее Янбердин также покинул должность директора телеканала «Вся Уфа». 

Старый Бельский мост в Уфе сохранит свой исторический вид — на нем останется арочная конструкция. Власти планируют завершить реконструкцию к дню празднования 450-летия Уфы в 2024 году. Отмечается, что приоритетной задачей при реконструкции арочного моста, впервые открытого в 1965 году, стало сохранение первозданного облика моста над рекой Белая. Подробнее об истории знакового для города архитектурного сооружения с более чем полувековой историей Mkset рассказывал здесь
 
11 января стало известно о том, что водитель, в июле насмерть сбивший четырёх девушек в Бакалах, обжаловал свой приговор. До Нового года суд вынес 23-летнему водителю иномарки приговор в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф. По мнению адвоката наказание мужчине должно составлять 9,5 лет
 
Внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлек инцидент в Башкирии, в результате которого погиб четырёхмесячный ребенок. По словам матери погибшего ребенка, медикам удалось поставить верный диагноз лишь, когда ребенок уже находился при смерти. До этого мать младенца трижды обращалась к медикам — в то время, как те раз за разом ставили неверные диагнозы, состояние малыша продолжало ухудшаться.     

МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре. Как пояснили в распределительных компаниях, причиной тому послужили аномальные морозы, пришедших в Башкирию в начале года, а в отдельных случаях в отсутствии ОДПУ — общедомовых приборов учета тепла. 

В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году. В документе подчеркивается, что размер платы устанавливается для каждого муниципалитета отдельно. Так, самая высокая плата в Уфе — 170 рублей за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении, в Уфимском районе — 167 рублей, в Стерлитамаке — 163 рубля. Самый дешевый день пребывания в городе Агидель, там плата не может превышать 126 рублей. 

Рекордно низкую температуру воздуха зарегистрировали синоптики прошлой ночью в Уфе. Абсолютный температурный минимум, который зафиксировала метеостанция «Уфа-Дема» составил -39,1 градусов Цельсия. Предыдущий температурный рекорд составлял -37,9 и был зарегистрирован почти полвека тому назад — в 1974 году. Отметим, что по прогнозам синоптиков, потепление в республике ожидается уже во второй половине текущей недели.

Четыре человека погибли в пожаре в доме по улице Сазонова в Уфе. Двухэтажный дом в историческом центре города загорелся поздним вечером восьмого января. В тушении пожара были задействованы 34 человека и 11 единиц техники. Предварительной причиной возгорания называют неисправную электропроводку в доме.

 

#Азамат Нухов#Общество
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