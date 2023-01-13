Прощание с Муртазой Рахимовым, температурные рекорды и пожар в жилом доме в Уфе

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Сегодня в Уфе состоялась церемония прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Губайдулловичем Рахимовым. Легендарный политик ушел из жизни в ночь с 11 на 12 января в возрасте 88 лет. Проститься с Муртазой Рахимовым пришли глава Башкирии Радий Хабиров, первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев, действующий глава республики Рустам Минниханов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также сотни жителей Уфы и республики. На траурную церемонию также прибыл президент России Владимир Путин. По словам главы государства, с покойным Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Также отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная особенность Башкирии. Подробнее о том, как прошла церемония прощания с первым президентом Башкортостана Mkset рассказывал здесь.
В Башкирии троих полицейских проверит служба собственной безопасности МВД и следователи. Причиной для проверки стала предварительная информация, согласно которой сотрудники ППС остановили мужчину в состоянии опьянения и доставили в отдел полиции. По прибытии в отдел мужчина не стал раскрывать свою личность, за что на него был составлен административный протокол. Однако позднее он заявил о том, что в был избит сотрудниками полиции.
Сегодня также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя салона красоты в городе Ишимбай. Женщине предъявлены обвинения по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Как ранее сообщал Mkset, несколько девушек, воспользовавшихся услугами салона, получили кожные заболевания. По словам самих пострадавших, их лица после процедуры напоминают «кровавое месиво».
Днем ранее, 12 января, стало известно, кто станет исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии. На должность в рамках голосования членов палаты был избран Рамиль Рахимов. Таким образом, Рахимов будет исполнять обязанности председателя вместо покинувшего должность Азамата Янбердина. Янбердин занимал должность председателя ОП с ноября 2021 года. Отметим, что ранее Янбердин также покинул должность директора телеканала «Вся Уфа».
МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре. Как пояснили в распределительных компаниях, причиной тому послужили аномальные морозы, пришедших в Башкирию в начале года, а в отдельных случаях в отсутствии ОДПУ — общедомовых приборов учета тепла.
В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году. В документе подчеркивается, что размер платы устанавливается для каждого муниципалитета отдельно. Так, самая высокая плата в Уфе — 170 рублей за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении, в Уфимском районе — 167 рублей, в Стерлитамаке — 163 рубля. Самый дешевый день пребывания в городе Агидель, там плата не может превышать 126 рублей.
Рекордно низкую температуру воздуха зарегистрировали синоптики прошлой ночью в Уфе. Абсолютный температурный минимум, который зафиксировала метеостанция «Уфа-Дема» составил -39,1 градусов Цельсия. Предыдущий температурный рекорд составлял -37,9 и был зарегистрирован почти полвека тому назад — в 1974 году. Отметим, что по прогнозам синоптиков, потепление в республике ожидается уже во второй половине текущей недели.
Четыре человека погибли в пожаре в доме по улице Сазонова в Уфе. Двухэтажный дом в историческом центре города загорелся поздним вечером восьмого января. В тушении пожара были задействованы 34 человека и 11 единиц техники. Предварительной причиной возгорания называют неисправную электропроводку в доме.