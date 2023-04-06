Днем 5 апреля в Уфе был побит очередной температурный рекорд

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В Уфе побит очередной температурный рекорд. На этот раз, по данным синоптиков, абсолютный максимум был зафиксирован 5 апреля метеостанцией Уфа-Дема. В этот день воздух прогрелся до рекордных +19,2 градуса.
Известно, что предыдущий рекорд был установлен в 1990 году, когда температура воздуха поднялась до +16 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, апрель в это году будет теплее нормы на 1 градус. Среднемесячная температура воздуха ожидается +5,9 градуса.