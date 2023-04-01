Власти разъяснили, будут ли повестки на «Госуслугах» приравниваться к вручению лично

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявил, что электронный способ вызова в военные комиссариаты не закреплен в российском законодательстве. Военкоматы же вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись, — сообщил Бондарев ТАСС.