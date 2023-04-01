Власти разъяснили, будут ли повестки на «Госуслугах» приравниваться к вручению лично

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
31 марта поступила противоречивая информация о том, что повестки россияне начнут получать через сервис «Госуслуги». Причем озвучил информацию представитель власти, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он заявил, что повестка, которая будет приходить в электронном виде через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению.
Глава же комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявление Юрия Швыткина опроверг, сообщив, что в действующем законе нет повесток через «Госуслуги».
— Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом [как они расцениваются]. На сегодня ничего подобного нет, — передает слова депутата URA.RU.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявил, что электронный способ вызова в военные комиссариаты не закреплен в российском законодательстве. Военкоматы же вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись, — сообщил Бондарев ТАСС.
Оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля действительно будет проходить в электронном виде. Однако Юрий Бондарев уточнил, что оповещения, которые могут электронно рассылать россиянам военкоматы, «не являются повестками».
Напомним, вчера пользователи заметили, что с портала «Госуслуги» пропала возможность удалить аккаунт онлайн. Теперь «стереть» себя с портала можно только при личном обращении в МФЦ.