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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Минобороны сделало заявление о рассылке повесток жителям Башкирии с 1 апреля

31 марта 2023, 06:26
Фото: 1MI

Жителям Башкирии начнут рассылать повестки с 1 апреля в электронном виде

Заявление сделали в Генштабе ВС РФ

Оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будет проходить в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

— В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях, — завил представитель Генштаба.

Отмечается, что в случаях, когда отправить повестку технически невозможно, оповещение вручат в обычном порядке. Цимлянский также подчеркнул, что в Минобороны учли опыт проведения частичной мобилизации, в ходе осуществления которой также широко применялся портал Госуслуг.

Напомним, что призыв на срочную службу в 2023 году начинается с 1 апреля и продлится до 15 июля. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» планируется призвать 147 тысяч человек.

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