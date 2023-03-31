Минобороны сделало заявление о рассылке повесток жителям Башкирии с 1 апреля

— В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях, — завил представитель Генштаба.