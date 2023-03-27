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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Трое детей пострадали в бане в Башкирии

27 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
Девочки надышались газом после того, как в бане отключился датчик тяги

Трое девочек, находясь в бане, надышались газом, исходившим от газовой колонки. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 26 марта, в городе Октябрьский. Все трое девочек 2010, 2013 и 2021 года рождения были доставлены в больницу для осмотра медиками. Позднее их всех отпустили домой. 

По предварительным данным, причиной произошедшего стало отключение датчика тяги ввиду постороннего вмешательства в газовый котел. Сотрудники «Газпром газораспределение Уфа» произвели отключение газового оборудования. 

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