Трое детей пострадали в бане в Башкирии

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Трое девочек, находясь в бане, надышались газом, исходившим от газовой колонки. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 26 марта, в городе Октябрьский. Все трое девочек 2010, 2013 и 2021 года рождения были доставлены в больницу для осмотра медиками. Позднее их всех отпустили домой.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало отключение датчика тяги ввиду постороннего вмешательства в газовый котел. Сотрудники «Газпром газораспределение Уфа» произвели отключение газового оборудования.