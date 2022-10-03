Двое детей отравились парами бензина в Башкирии

Двое детей в возрасте 11 и 14 лет отравились бензином в Абзелиловском районе республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что инцидент произошел ранним утром сегодня, 3 октября. Обоих несовершеннолетних в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили в местную больницу.
Как сообщили изданию в пресс-службе регионального Минздрава, дети вдохнули токсичные испарения, в результате чего подверглись токсическому действию нефтепродуктов. В настоящий момент их состояние оценивается как «удовлетворительное».