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Двое детей отравились парами бензина в Башкирии

3 октября 10:10
Фото: Антон Засимов / 1MI
Несовершеннолетних экстренно доставили в местную больницу, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник

Двое детей в возрасте 11 и 14 лет отравились бензином в Абзелиловском районе республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что инцидент произошел ранним утром сегодня, 3 октября. Обоих несовершеннолетних в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили в местную больницу.

Как сообщили изданию в пресс-службе регионального Минздрава, дети вдохнули токсичные испарения, в результате чего подверглись токсическому действию нефтепродуктов. В настоящий момент их состояние оценивается как «удовлетворительное».

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