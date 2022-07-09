В Башкирии загорелся и попал в реанимацию мужчина, который хотел топить баню бензином

Страшное происшествие произошло в Стерлитамаке вчера 8 июля. Местный житель топил баню и видимо решил ускорить процесс с помощью легковоспламеняющейся жидкости, а именно бензина. К сожалению такая идея ни к чему хорошему не привела, на мужчине из-за вспышки пламени загорелась его одежда, вследствии чего он получил серьезные термические ожоги с которыми и был доставлен в реанимацию городской клинической больницы № й1 города Стерлитамак.