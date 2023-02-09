Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Самый важный показатель, которым любят меряться власти регионов, — численность населения. Здесь большие цифры принципиально необходимы. При этом то, насколько хорошо живут люди, упускается из внимания. По данным последней Всероссийской переписи населения, численность населения Башкирии составила 4 млн 91 тысячу человек. Глава региона Радий Хабиров назвал цифры «неплохими».
«Мы в последние два-три года четко фиксируем изменения миграционных потоков. У нас положительное сальдо трудовой миграции. Это показывает существенный рост числа проживающих людей», — сказал он.
В сентябре 2021 года Хабиров заявлял, что в регионе впервые с 2014 года отметили миграционный прирост — плюс 330 человек за полгода. По данным Башстата, положительное сальдо сложилось из иностранцев — вероятно, трудовых мигрантов. Сальдо межрегиональной миграции было отрицательным Люди предпочитают другие субъекты. Если сами жители не хотят связывать жизнь с родной территорией, остается уповать на приезжих.
Россия продолжает страдать от последствий резкого снижения рождаемости в 90-е годы. В Башкирии этот спад не столь выражен, но уже более 15 лет республика не может перешагнуть порог численности населения в 4,1 млн человек.
Вероятно, власти сами не верят в существенный рост населения. В 2019 году Хабиров ставил совсем не амбициозную задачу — достичь тех самых 4,1 млн к 2024 году. По итогам последней переписи кажется, что рубеж почти взят. Однако неизвестно, сможет ли республика остаться четырехмиллионной в условиях продолжающейся убыли населения и невысокой привлекательности территории для жизни.
С момента предыдущей переписи населения — 2010 года — республика приросла всего лишь на 19 131 человека. То есть менее чем на полпроцента. В соседнем Татарстане прирост населения за эти годы составил 5,8%.
В Башкирии привыкли сверять показатели социально-экономического развития с соседним Татарстаном. Республики во многом схожи. В обоих регионах в последние годы регистрируется убыль населения. На показатели 2020 и 2021 года существенное влияние оказала пандемия COVID-19. Но в Татарстане они были все же лучше, как, впрочем, и в 2019 году.
В 2010 году в Башкирии — во многом аграрном регионе — жили 1,61 млн сельчан. Теперь их число сократилось на 3% — население мигрировало в города. Институт стратегических исследований республики со ссылкой на расчеты Росстата в 2020 году сообщал, что «при сохранении существующей тенденции сельское население к 2035 году снизится еще на 200 тысяч человек и составит около 35% населения Башкортостана».
В 2020 году в республике зарегистрировали самый высокий в ПФО показатель младенческой смертности: 5,8 случаев на 1 тысячу родившихся живыми детей. Регион стал одним из лидеров по перинатальной смертности в 2021 году: 9,19 на 1 тысячу рожденных детей. Хуже в ПФО дела обстояли только в Ульяновской области. При этом среднее число рожденных детей на 1 тысячу женщин в 2010 году составляло 1680, а теперь снизилось до 1550.
Интересной оказалась и ситуация с нацсоставом Башкирии. В 2010 году в республике насчитывалось 4 млн русских, 1,17 млн башкир и свыше 1 млн татар. По итогам переписи 2020 года количество татар внезапно сократилось более чем на сотню тысяч — до 974,5 тысячи. Почти настолько же выросло количество представителей башкирской национальности, которых насчитали 1,268 млн. Число русских увеличилось на 68 тысяч.
Этнолог Ильдар Габдрафиков отмечает, что по итогам переписи 2020 года в целом по России башкир стало меньше на 12 тысяч, а в Башкирии — на 100 тысяч больше. Татары, отмечает он, очень сильно потеряли в удельном весе — в целом по стране их стало меньше на 600 тысяч, хотя в Татарстане тоже отмечен прирост.
«Если смотреть на более отдаленную историю, то в 1989 году татар было 1,12 млн, потом, после переписи 2002 года стало меньше миллиона — потери составили 130 тыс. Башкир, по сравнению с 1989 годом, в 2002-м стало на 360 тысяч больше. Потом проходит перепись 2010 года — татар становится на 20 тыс. больше. А башкир становится меньше на 50 тысяч. Сейчас же опять картина такая: татар на 50 тысяч меньше, башкиры прибавили 100 тысяч. Этнические процессы таким образом не происходят. Для них не характерны амплитуды быстрых колебаний. Это может быть только следствием субъективного влияния на перепись», — сообщил он Mkset.
Вмешательство в ход переписи может быть вызвано разными причинами. Где-то, как это происходило в Башкирии, этот процесс был политизирован. «Яблоком раздора» остается вопрос об этнической принадлежности северо-западных территорий Башкирии. Перепись 2020 года проводилась в условиях широкой доступности сети Интернет. Через него в процесс политизации переписи оказалось втянуто большое число жителей, что негативно отразилось на результатах.
По данным Габдрафикова, опрашивавшего переписчиков, откровенных директив указывать по возможности титульную национальность, не было. Однако вмешательство в процесс могло произойти на этапе машинной обработки. Но и в целом по России перепись была проведена некачественно.
На это указывает очень высокий процент людей, которые вообще не указали национальность. «Скорее всего людей переписали через паспортные столы, в которых нет данных ни о национальности, ни о родном языке», — считает он.
Из-за плохой организованности (из-за коронавируса), из-за недостаточной информационной подготовке многие люди даже не воспользовались возможностью переписаться через госуслуги. Этнолог уверен, что в данном случае лучше было отложить перепись, чем проводить ее некачественно.
Не так давно власти в Башкирии хвалились рекордными объемами жилищного строительства: за 2022 год возведено 3,1 млн кв. м. В Татарстане за 3 млн кв. м перевалили еще по итогам 2021 года. При этом в 2022 году в Башкирии ввели в эксплуатацию только 3,063 тысячи кв. м, а в Татарстане — 3,093 тысячи. Получается, что в Башкирии вводят не все построенное жилье.
«Якобы это те квартиры, которые пока не купили. Но на самом деле — и недострои, и цифры, просто нарисованные на бумаге. В статистику попадают дома, которые уже сдавались по три раза, но на самом деле их все еще нет. Так работает наше министерство», — заявил Mkset на условиях анонимности эксперт в строительной отрасли.
Приписки, допускает он, могут составлять до 20%. Такая практика, по его словам, использовалась еще со времен Рахимова. Уже тогда в статистику под видом нового жилья якобы попадали даже те дома, которые в деревнях люди перестраивали или отстраивали самостоятельно.
В Татарстане в этом году собираются построить пять новых школ, еще 68 — отремонтировать. Планы Башкирии поскромнее: глава Минобразования Айбулат Хажин ранее говорил, что в этом и следующем году школы в новых микрорайонах будут открываться «одна за другой», скромно умолчав о количестве таких объектов. Отремонтировать планируют 77 объектов.
Индекс промышленного производства в Башкирии в январе–ноябре 2022 года составил 102,3%. Хабиров отмечал, что показатель хороший, но в Татарстане он достиг 107%.
Оба региона отчитались о рекордных урожаях. В Башкирии заявляли, что так успешно завершили год впервые за 36 лет. В Татарстане отмечали, что за последнюю 12-летку были годы и получше. По итоговым данным Росстата, после доработки сельхозпроизводители в Башкирии отгрузили 1,06 млн тонн зерна и зернобобовых, а в Татарстане — 1,7 млн.
Сложно найти сферу, в которой Башкирия бы уверенно опережала соседнюю республику. Средний размер назначенных пенсий в Башкирии в декабре составил 18 070 рублей, а в Татарстане — 19 400. На протяжении последних нескольких лет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Башкирии превышала аналогичный показатель в Татарстане.
Отличается и средняя заработная плата: по итогам 10 месяцев прошлого года в Татарстане она составила 50 287 рублей, в Башкирии — 46 979 рублей. При этом цены изменялись в обеих республиках одинаково: в Татарстане по итогам прошлого года они выросли на 11,37%, в Башкирии — на 11,26%.
Величина прожиточного минимума в Татарстане также выше, чем в Башкирии — 12 650 рублей против 12 219. От этого показателя зависит, сможет ли житель региона претендовать на меры поддержки. Понятно, что чем выше прожиточный минимум, тем выше шансы получить пособия от государства — например, на детей.
Экономист Всеволод Спивак отмечает, что динамика демографических показателей не всегда прямо коррелирует с уровнем доходов людей: рождаемость может быть высокой и в самых бедных регионах.
«Но растущее отставание Башкирии от Татарстана по доходам населения, по-моему, однозначно вызвано низким качеством управления экономикой Башкирии», — считает он.
Высокий уровень жизни в Татарстане экономист объясняет тем, что соседнему региону удалось обеспечить преемственность власти и, соответственно, сохранение стратегии развития. Из неочевидных факторов эксперт выделяет профессионализм чиновников.
«У нас министр, отвечающий за туризм, не знает даже примерное количество туристов. А министр здравоохранения не знает динамики показателей по койкам в стационарах. Это как смешные или, наоборот, грустные свидетельства низкого качества управленческих компетенций чиновников в Башкирии», — говорит Спивак.
Отсутствие работы с достойной оплатой труда — еще одна важная для Башкирии проблема. Предвыборный лозунг Хабирова «Счастье работать дома» оказался неудачным, и сейчас, по истечении нескольких лет его руководства республикой, звучит как насмешка.
Не подкрепили делами и громкие заявления о том, что власти будут решать проблему вахтовой миграции. Высокооплачиваемыми рабочими местами, не создаются. Десятки тысяч мужчин и женщин вынуждены зарабатывать вдали от дома тяжелым трудом, порой рискуя жизнью.
Как следует из данных переписи-2020, в Башкирии более 103 тысяч граждан выезжают трудиться в другие субъекты России, свыше 600 — в другие страны. В Татарстане же работа есть для подавляющего большинства жителей. В других регионах работает только 20 тысяч человек и около 500 — за рубежом.
Татарстан не всегда был регионом-лидером по социально-экономическому развитию — в начале 90-х республика обгоняла соседа. Директор Института стратегических исследований Башкортостана Владимир Савичев говорит, что получить лидерство Татарстану удалось в период перехода страны на рыночную экономику, когда объем добычи нефти в Башкирии опустился до 14-16 млн тонн, а в Татарстане вырос до 25 млн. Это позволило соседу привлечь больше инвестиций, которые начали давать отдачу.
«До 90-х годов наши нефтезаводы давали продукции на больший объем финансовых средств и прибавочная стоимость была больше, потому что выпускали уникальные вещи. Ассортимент выпускаемой продукции был на порядок больше, чем сегодня. А потом рынок сказал, что это не востребовано. Невостребованным оказалось в том числе ракетное топливо — а оно было очень дорогое, для наших заводов оно было своего рода золотой жилой», — объясняет он.
По словам Савичева, Татарстан не соревнуются с Башкирией, не считая ее конкурентом, а исходят из других критериев. Например, участвуют во всех федеральных программах. Делая не «как у других», выстраивая свою систему координат, определяя свои показатели и цели развития. Башкирия отстала от соседа в работе с федеральным центром, развитии особых экономических зон. Сегодня регион пытается наверстать упущенное, однако быстро переломить ситуацию не получится: для этого придется пересмотреть многие фундаментальные вещи.
Так, долгое время считалось, что инвестор сам придет, сам решит, чем он будет заниматься и вложит средства в регион. Сейчас крупные мировые игроки осторожничают и не инвестируют деньги в другие страны. «Нужно выращивать своего инвестора, который кровно заинтересован в развитии земли, где он видит свое будущее. Не ждать, что придет какой-то дядя, для которого Башкирия — не край родной, а территория для извлечения прибыли», — отмечает он.
По мнению политолога Николая Евдокимова, Башкирия отстала от Татарстана, пойдя по не совсем верному пути развития после развала Советского Союза. Если соседняя республика двинулась по пути инноваций и включения в мировые, общероссийские экономические процессы, то Башкирия сделала ставку на консервацию лучших достижений советской экономики, советского народного хозяйства.
«В 90-х это давало эффект, мы помним, что здесь были сохранены совхозы, был достаточно высокий уровень жизни, лучше, чем в других регионах. Он и сейчас чуть выше, чем в других регионах, хотя и ниже, чем в Татарстане. Но эффект это давало до поры до времени, потом выяснилось, что тот вектор, который выбрал Татарстан, оказался стратегически — не тактически — более верным», — прокомментировал он.
Теперь догонять соседей сложно: возможности давно не равны. Достаточно вспомнить, как пышно в Татарстане проходило 1000-летие Казани в начале нулевых, Универсиада и многие важные форумы, на которые Башкирия даже не заявлялась. Первыми такими мероприятиями в республике стали саммиты ШОС и БРИКС в середине 2010-х годов. Только тогда Башкирия пришла к тому, что Татарстан начал делать в начале нулевых.
Вторым фактором, который не дает республике отвоевать лидерство, стало отсутствие в Москве сильных лоббистов. Татарстан регулярно поставляет федеральному центру кадры, впоследствии защищающие интересы малой родины. В их числе, например, зампред правительства России Марат Хуснуллин. У Башкирии сильных лоббистов нет, хотя попытки как-то продвинуться в этом направлении имеются, отмечает политолог.
Ожидать, что Башкирии удастся быстро «догнать и перегнать» успешного соседа не приходится, считают эксперты. Более того, пока даже затруднительно прогнозировать, в какой — среднесрочной или долгосрочной перспективе — это будет возможно. Пора смириться с этим и выбрать другие регионы для соперничества — например, Нижегородскую область или Пермский край.