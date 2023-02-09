Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает

«Если смотреть на более отдаленную историю, то в 1989 году татар было 1,12 млн, потом, после переписи 2002 года стало меньше миллиона — потери составили 130 тыс. Башкир, по сравнению с 1989 годом, в 2002-м стало на 360 тысяч больше. Потом проходит перепись 2010 года — татар становится на 20 тыс. больше. А башкир становится меньше на 50 тысяч. Сейчас же опять картина такая: татар на 50 тысяч меньше, башкиры прибавили 100 тысяч. Этнические процессы таким образом не происходят. Для них не характерны амплитуды быстрых колебаний. Это может быть только следствием субъективного влияния на перепись», — сообщил он Mkset.