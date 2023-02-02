Башкирия поднялась в рейтинге безопасности на 49 строчку из 85

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела итоги за полный 2022 год и опубликовала количество преступлений совершенных в регионах страны, а также рассчитала количество преступлений которые приходятся на 1000 человек. По итогам 2022 года Башкирия заняла 49 место, однако первое место в данном рейтинге за регионами с самым большим количеством преступлением на 1000 человек проживающих в субъекте.
В минувшем году в Башкирии было совершено 50 751 преступление, в пересчете на 1000 человек населения показатель равен 12,7. У лидеров данного рейтинга, то есть самых криминально насыщенных регионов, данный показатель составляет более 20.
Примечательно, что преступность в Башкирии планомерно снижается на протяжении последних лет, за период с 2018 года количество зафиксированных правонарушений в субъекте сократилось на 11,6%.