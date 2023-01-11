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В рейтинге безопасности регионов Башкирия поднялась на 51 строчку из 85

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
В Башкирии за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 46 986 преступлений, менее 12 правонарушений на тысячу жителей.

Башкирия оказалась в первой половине рейтинга наиболее безопасных в плане преступности регионов Российской Федерации. Расчеты производил портал правовой статистики Генпрокуратуры России, высчитывая количество совершенных в субъекте преступлений на тысячу жителей. Башкирия заняла 51 строчку из 85. 85 строчка в данном рейтинге, скорее, первая, лидером по количеству преступлений стала Москва. Почетные последние строчки рейтинга, то есть наименьшее количество преступлений, заняли Ингушетия, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

Стоит отметить, что ситуация с преступностью в Башкирии на протяжении уже нескольких лет меняется к лучшему, во всяком случае за последние три года количество противоправных деяний в регионе сократилось с 55 883 до 46 986.

Министр МВД Башкирии заявил о снижении преступности по итогам 2021 года
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#Ирина Деревянчук#Общество
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