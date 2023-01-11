В рейтинге безопасности регионов Башкирия поднялась на 51 строчку из 85

Башкирия оказалась в первой половине рейтинга наиболее безопасных в плане преступности регионов Российской Федерации. Расчеты производил портал правовой статистики Генпрокуратуры России, высчитывая количество совершенных в субъекте преступлений на тысячу жителей. Башкирия заняла 51 строчку из 85. 85 строчка в данном рейтинге, скорее, первая, лидером по количеству преступлений стала Москва. Почетные последние строчки рейтинга, то есть наименьшее количество преступлений, заняли Ингушетия, Чукотка и Ненецкий автономный округ.
Стоит отметить, что ситуация с преступностью в Башкирии на протяжении уже нескольких лет меняется к лучшему, во всяком случае за последние три года количество противоправных деяний в регионе сократилось с 55 883 до 46 986.