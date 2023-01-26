В Уфе изменят расписание скандального маршрута № 130

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
С 1 февраля «Башавтотранс» изменит расписание регулярного маршрута пригородного сообщения № 130 «Уфа — Русский Юрмаш — Турбаслы». Согласно информации на сайте «Башавтотранса», рейс будет выполнять обязательный заезд на остановку «улица Солнечная» в селе Русский Юрмаш.
Так, время отправления пригородного маршрута с Южного автовокзала: 06:40, 09:40, 10:40, 12:40, 15:40, 18:40. Время отправления от остановки «ул. Солнечная»: в 07:50, 10:55, 11:55, 13:55, 16:55, 19:55.
Напомним, что жители Калининского района Уфы атаковали страницу главы Башкирии с требованием обратить внимание на состояние дорог в деревнях Елкибаево, Федоровка и других деревень близ Шакши. В частности, одна из жительниц заявила, что из-за отсутствия единственной дороги к деревне Елкибаево туда больше не заезжает единственный автобус № 130.