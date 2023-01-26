В Уфе изменят расписание скандального маршрута № 130

Напомним, что жители Калининского района Уфы атаковали страницу главы Башкирии с требованием обратить внимание на состояние дорог в деревнях Елкибаево, Федоровка и других деревень близ Шакши. В частности, одна из жительниц заявила, что из-за отсутствия единственной дороги к деревне Елкибаево туда больше не заезжает единственный автобус № 130.