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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Уфе изменят расписание скандального маршрута № 130

26 января 2023, 07:24
Фото: 1MI

«Башавтотранс» с 1 февраля изменит расписание маршрута № 130

Ранее автобус №130 перестал заезжать в деревню Елкибаево из-за отсутствия дорог.

С 1 февраля «Башавтотранс» изменит расписание регулярного маршрута пригородного сообщения № 130 «Уфа — Русский Юрмаш — Турбаслы». Согласно информации на сайте «Башавтотранса», рейс будет выполнять обязательный заезд на остановку «улица Солнечная» в селе Русский Юрмаш.

Так, время отправления пригородного маршрута с Южного автовокзала: 06:40, 09:40, 10:40, 12:40, 15:40, 18:40. Время отправления от остановки «ул. Солнечная»: в 07:50, 10:55, 11:55, 13:55, 16:55, 19:55.

Напомним, что жители Калининского района Уфы атаковали страницу главы Башкирии с требованием обратить внимание на состояние дорог в деревнях Елкибаево, Федоровка и других деревень близ Шакши. В частности, одна из жительниц заявила, что из-за отсутствия единственной дороги к деревне Елкибаево туда больше не заезжает единственный автобус № 130. 

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#Элина Сайфранова
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