Достроить мечеть Ар-Рахим в Уфе по подсчетам Радия Хабирова обойдется в 4 млрд рублей

В ходе большого интервью радия Хабирова государственным средствам массовой информации прозвучал и вопрос о судьбе мечети «Ар-Рахим» на въезде в Уфу, внешнему виду которого уделялось немало внимания властей. Мечеть строительство которой началось в 2007 году, безусловно планируют достраивать, однако для этого потребуются внебюджетные средства, так как затраты республики в нынешнее время идут на помощь и поддержку военнослужащим м их семьям, а также на поддержку экономики.