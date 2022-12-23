Достроить мечеть Ар-Рахим в Уфе по подсчетам Радия Хабирова обойдется в 4 млрд рублей

В ходе большого интервью радия Хабирова государственным средствам массовой информации прозвучал и вопрос о судьбе мечети «Ар-Рахим» на въезде в Уфу, внешнему виду которого уделялось немало внимания властей. Мечеть строительство которой началось в 2007 году, безусловно планируют достраивать, однако для этого потребуются внебюджетные средства, так как затраты республики в нынешнее время идут на помощь и поддержку военнослужащим м их семьям, а также на поддержку экономики.
Глава заявил, что ситуацию с мечетью оценивает трезво, но дал понять, что если Радий Хабиров останется у власти в Башкирии, то средства будут найдены, а работа по строительству мечети будет продолжена.
— Я трезво оцениваю ситуацию и могу сказать, что в ближайшие три года мы не будем вкладывать туда больших денег. Сегодня мы думаем о том, как поддержать наших военнослужащих и их семьи, поддержать нашу экономику. Если дальше я продолжу свою работу, то мы найдем эти средства и продолжим работу», — заявил Радий Хабиров.