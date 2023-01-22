Следователи начали проверку по факту нападения пьяного мужчины на ребенка

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Предварительно правоохранительные органы установили, что мужчина нападал на девочку в подъезде с целью украсть телефон. Сообщается, что ребенок, к счастью, не получил травм. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Башкирии.
Сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия — следователи устанавливают личность нападавшего.
Напомним, что 20 января неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде одного из домов на улице Рыльского. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что злоумышленник забежал в подъезд прямо за ребенком, схватил ее за капюшон, после чего та попыталась защищаться. В момент нападения из лифта вышли жильцы, спугнув злоумышленника.