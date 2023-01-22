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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Следователи начали проверку по факту нападения пьяного мужчины на ребенка

Сегодня, 06:18
Правоохранительные органы начали следственно-оперативные мероприятия и устанавливают личность злоумышленника.

Предварительно правоохранительные органы установили, что мужчина нападал на девочку в подъезде с целью украсть телефон. Сообщается, что ребенок, к счастью, не получил травм. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Башкирии.

Сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия — следователи устанавливают личность нападавшего.

Напомним, что 20 января неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде одного из домов на улице Рыльского. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что злоумышленник забежал в подъезд прямо за ребенком, схватил ее за капюшон, после чего та попыталась защищаться. В момент нападения из лифта вышли жильцы, спугнув злоумышленника.

 
 

 

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Город
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