В Уфе разыскивают мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку

Вечером в пятницу, 20 января, в подъезде одной из многоэтажек на ул. Рыльского неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку. Судя по видеозаписи, неизвестный что-то говорил девочке еще до того, как она заскочила в подъезд. Уже внутри нападавший схватил девочку за капюшон, та попыталась защищаться. Ей вовремя помогли местные жильцы, вышедшие из лифта. Они услышали детский крик и спугнули неизвестного.