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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Уфе разыскивают мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку

Сегодня, 11:08
Фото: скриншот из видео
В подъезде одного из уфимских домов в Сипайлово неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку.

Вечером в пятницу, 20 января, в подъезде одной из многоэтажек на ул. Рыльского неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку. Судя по видеозаписи, неизвестный что-то говорил девочке еще до того, как она заскочила в подъезд. Уже внутри нападавший схватил девочку за капюшон, та попыталась защищаться. Ей вовремя помогли местные жильцы, вышедшие из лифта. Они услышали детский крик и спугнули неизвестного.

Сообщение о нападении поступило в уфимский отдел полиции № 8 в 21:30. Происходившее попало на камеры видеонаблюдения, а также видеокамеру умного домофона.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего и принимаются меры к его задержанию.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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