Недокотлета и холодная каша: как дети-шпионы раскрыли правду о школьном питании в Уфе

В школе № 22 раньше также были подобные «находки», рассказала мама старшеклассника. «Первый ребенок у меня отказывался там есть, вместо этого покупал в буфете булочку и чай — по его словам, булочка была единственной съедобной едой в столовой. Второй ребенок при этом особо никогда не жаловался, но в начальных классах, как я поняла, он тоже ел не все, что давали. Часто еда была холодной. Поэтому начиная с пятого класса мы решили от питания отказаться — проще положить ланчбокс с бутербродом, овощами и фруктами, чем платить неизвестно за что. Иногда даже даю рис или гречку — жаль, что нельзя это подогреть в столовой. Но, получается, что даже холодная домашняя еда лучше, чем холодная школьная. И это уж точно обходится дешевле», — отмечает она.