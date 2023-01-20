Недокотлета и холодная каша: как дети-шпионы раскрыли правду о школьном питании в Уфе

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Тема со школьным питанием не уходит из новостной повестки вот уже второй год. Родители и дети жалуются, что еда невкусная и холодная. Чиновники изо всех сил пытаются убедить, что в школах все хорошо, просто у детей неправильные пищевые привычки. Их можно понять: с сентября 2021 года учеников начальных классов кормят бесплатно за счет федерального бюджета, за расходованием средств идет контроль уже на высшем уровне. Поэтому регионам так важно показать, что деньги — до последней копейки — они тратят по целевому назначению.
По факту же получается, что часто оплаченные государством школьные завтраки и обеды оказываются в отходах. Так кто же в этом виноват: действительно ли дети разучились есть полезные каши и супы, а хотят только чипсы и газировку? Mkset провел собственное независимое расследование, которое показало, что все не так однозначно.
Мы отлично понимали, что внезапно прийти в школу на дегустацию у нас не получится. После нападений на учебные заведения, там начали все-таки настороженно относиться к посторонним. Дойти инкогнито до пищеблока да еще и попробовать еду вряд ли удастся. Те же показательные дегустации, которые школы время от времени устраивают для родителей — с чуть ли не ресторанной сервировкой — вряд ли можно считать объективными. После таких, хорошо подготовленных мероприятий взрослым действительно остается только недоумевать, почему ребенок не ест такие прекрасно приготовленные блюда.
Поэтому мы пошли другим путем — «завербовали» нескольких школьников. Они должны были рассказывать нам о том, что они ели в школе, понравились ли им блюда, а также фотографировать свои тарелки — по внешнему виду ведь тоже можно судить о качестве еды. Отметим, что фотографировать получалось далеко не всегда, а разрешение снимков не всегда было хорошим, но в целом вполне позволяющим судить о качестве еды.
В некоторых школах фотографировать еду в принципе запрещено. Так, например, в 18-й уфимской школе нельзя принести телефон в столовую, об этом Mkset рассказала мама одной из пятиклассниц Светлана Д.
«В этом году мы пробовали питаться в школьной столовой, но в итоге отказались, потому что дочь не ест. Кормят плохо, часто дают холодные невкусные макароны, которые ей не нравятся. Пока питание было бесплатным в начальных классах, никто от него, конечно, не отказывается. Но платить за такое не хочется. А фотографировать еду им запретили. Раньше дети находили в еде то волосы, то что-то еще, жаловались родителям. В итоге теперь просто не разрешают брать в столовую телефон», — рассказала она.
В школе № 22 раньше также были подобные «находки», рассказала мама старшеклассника. «Первый ребенок у меня отказывался там есть, вместо этого покупал в буфете булочку и чай — по его словам, булочка была единственной съедобной едой в столовой. Второй ребенок при этом особо никогда не жаловался, но в начальных классах, как я поняла, он тоже ел не все, что давали. Часто еда была холодной. Поэтому начиная с пятого класса мы решили от питания отказаться — проще положить ланчбокс с бутербродом, овощами и фруктами, чем платить неизвестно за что. Иногда даже даю рис или гречку — жаль, что нельзя это подогреть в столовой. Но, получается, что даже холодная домашняя еда лучше, чем холодная школьная. И это уж точно обходится дешевле», — отмечает она.
Надо сказать, что дети, которые «работали» на нас — далеко не избалованные всякими вредностями. Вот, например, у ребенка из школы в поселке Дмитриевка особых претензий нет. Фотографий он сделал достаточно много и, как говорят родители, в целом ему еда нравится. Не очень вкусной показалась только котлета в макаронах и не нравится гречка (еще бы, на одном фото она явно пересушенная, а на другом и вовсе выглядит местами подгоревшей) — вот и все.
На фото, невооруженным глазом, можно заметить, что порции в тарелках уж очень маленькие — неужели дети наедаются?
Посуда тоже «не первой свежести» - конечно, она не так ужасна, как в одной из школ в Дуванском районе, но не та, фирменная «Ешь, расти, учись», которой вроде бы обещали обеспечить все учебные заведения в Башкирии.
А эти фотографии нам прислали из уфимской 104-й школы. Меню с понедельника по четверг.
«Еда всегда холодная и дочь не ест», - рассказала ее мама.
На фотографиях рис с котлетой, макароны с курицей, картошка с ней же и гороховое пюре с котлетой. Кроме этого детям дают суп — его видно лишь на одном фото, на остальных пока еще пустые тарелки.
Из 103-й Демской школы нам прислали натюрморты с борщом, супом с макаронами, гречкой с котлетой и перловкой с запеканкой. Внешний вид последней аппетита не вызывает, даже пробовать не хочется — Минобр, вы правда стали бы такое есть?
Из 114 школы нам прислали фотографии лучшего завтрака и обеда. Утром здесь подавали фрукты, сок и плов (кажется, даже с мясом) — вполне приличного вида. На обед был суп, большая (а не как в других школах) порция макарон (кажется, с минтаем, но рыба вся развалилась), снова фрукты, пряник и чай. Родители ребенка уверяют (а школьник подтверждает), что все это — бесплатно, и так кормят всегда. Школьник не относится к льготным категориям.
Как видим, чаще всего на столах у школьников оказываются дешевые курица и минтай. Котлеты тоже дают, но определить их качество не пробуя крайне сложно. Еда, по нашему мнению, выглядит на «троечку». Возможно, она при этом съедобна, но не всегда вкусная и выглядит аппетитно. Наиболее частая претензия — блюда подаются холодными. Это, конечно, сильно снижает вкусовые качества. Есть застывший жир или холодную кашу — то еще удовольствие.
При всем при этом обвинения детей в том, что они требуют чего-то экзотического от школьной столовой, — явно несправедливы. Как мы выяснили, некоторые дети готовы есть даже неаппетитные внешне блюда — и всем довольны.
Страна у нас вроде бы одна, финансирование — в случае с бесплатным питанием — федеральное. А меню в городах — разное.
Но в Москве, например, младшеклассников кормят совершенно другими завтраками. В меню на 20 января, например, в школе № 1329, помимо обычной каши, пудинг из творога с персиком, сгущенка и ветчина. На обед — салат из огурцов, суп-лапша, азу из говядины и компот из апельсинов с яблоками.
У средних классов размеры порций и блюда меняются. Например, на обед у них тушеные овощи с фасолью и запеченная курица. Порции — больше. При этом отмечается, что школьное питание финансируется из бюджета Москвы.
В московской школе № 2030 за счет бюджета 18 января на завтрак подавали омлет со сливочным маслом, чай с лимоном и порционную пиццу. На выбор была также овсяная каша, какао и печенье, либо — третий вариант: оладьи с ягодным соусом, кофейный напиток и зефир.
В Южном административном округе Москвы меню отличается, следует из данных, опубликованных на сайте 548-й школы. Так, 20 января на завтрак в «началке» там запеканка из творога с замороженной клубникой, свежие яблоки, чай с лимоном и сахаром. Второй вариант завтрака предусматривает сгущенное молоко вместо клубники в качестве добавки к запеканке и какао вместо чая.
На обед в этой школе отварная свекла, свежая морковь, соленые огурцы, куриный бульон с зеленью, гренки, митболы с отварной гречкой и напиток из сухофруктов. Во втором варианте — суп минестроне на мясном бульоне со сметаной.
У средних и старших классов меню такое же, но порции больше. Питание — за счет бюджета Москвы.
Возможно, столица может себя позволить блюда с такими названиями, которые так и хочется попробовать. Но и в ближайшем соседнем регионе — Татарстане — меню отличается от того, что в Башкирии. В перечне блюд встречаются спагетти, блинчики со сгущенным молоком, печенье, разнообразные компоты. Обязательно есть мясное блюдо и салат — и это всего лишь завтраки.