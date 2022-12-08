«Ходить надо без предупреждения»: как в Башкирии проверяли школьные столовые

То что, школьные столовые перегружены, разглядел и глава Туймазинского района Айдар Суфиянов.

«Основная проблема в школьных столовых — это их перегрузка. Столовые — старого проекта, вместимость недостаточно большая. Учащихся много, приходится готовить в несколько смен. Кроме того, технологическое оборудование устарело, необходимо провести ремонт помещений и системы вентиляции. И надо уже думать о замене столовой посуды. Вопросы есть, поэтапно их будем решать», — пообещал он.

Посуда на фото — обычная белая. Школьникам остается надеяться, что глава района не только заметил проблемы, но и будет их решать.

При этом местные жители рассказали Суфиянову, что проверка его не была внезапной.