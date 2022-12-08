«Ходить надо без предупреждения»: как в Башкирии проверяли школьные столовые

Главы районов, все как один рапортуют, что с питанием в школьных столовых все в порядке. А так ли оно на самом деле? По мнению Mkset, изучившего фотоотчеты таких проверок, все далеко не так однозначно.
Школьное питание — чувствительная тема для местных властей, собирающая достаточно много жалоб. «Сверху» школы ориентируют на как можно больший процент детей, которые посещают столовые. В предыдущие годы доходило до конфликтов — родителей буквально заставляли платить за завтраки или обеды, несмотря на то, что дети их не ели. Сейчас отказаться от школьной еды намного проще — лишних вопросов учителя уже не задают.
После того, как питание для младшеклассников начали финансировать из бюджета РФ, казалось бы, число жалоб должно было уменьшиться. Ведь контроль за расходами из федеральной казны намного строже. Однако родители продолжают указывать в соцсетях на многочисленные недостатки. Чаще всего — это не только субъективные оценки «невкусно», но и вполне понятные причины не любить школьную еду, которая подается холодной да еще и маленькими порциями.
Между тем главы муниципалитетов, как сговорившись, рапортуют то, чего от них, собственно, и ожидали: что все хорошо. Еда вкусная, СанПиНы соблюдаются, дети довольны.
Вот, например, глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов посетил уже четыре общеобразовательных учреждения: школу в Зиргане, гимназию № 3, школу № 4 и № 1 в Мелеузе.
«Очень радует, что дети довольны школьным обедом и в адрес поваров сказали много добрых слов. Хочу отметить, что жалоб от родителей и от детей на организацию питания не было. Вопрос организации горячего питания в школах для нас является одним из важных направлений работы, и поэтому стоит на особом контроле», — отметил он.
Глава района даже опубликовал видео, на котором сами дети говорят, что кормят их очень вкусно, и они всегда доедают свои порции. На фотографиях видно, что внешне в школах и правда все хорошо, даже дети-дежурные в столовой — в одноразовых накидках и шапочках. Посуда, правда, здесь не та, фирменная, что закупали для школ некоторое время назад. Между тем одна из местных жительниц заметила, что все хорошо — только пока ходит проверка.
Рустэм Шамсутдинов также рассказал о ремонте в пищеблоке школы № 1, благодаря которому дети завтракают и обедают в просторном зале. В комментариях Инга Э. Попросила обновить кастрюли в столовой.
«Я выражаю благодарность за труд людям, кто организовывает питание, при этом осталась просьба исключить алюминиевую посуду. Да, я понимаю что по СанПиНу она „нежелательна“, то есть не запрещена, но я не думаю, что это повлечет гигантские затраты, зато окупится здоровьем наших детей, тем более алюминий можно отправить на переработку», — отметила она.
Глава Салаватского района Марс Кашапов просто сообщил, что «все требования к организации питания обучающихся в наших школах соблюдаются», а меню «полностью соответствует питанию школьников». Он опубликовал два таких поста — 6 декабря и вчера. К первому сообщению прилагаются фотографии завтракающих младшеклассников. Посуда там — фирменная.
Судя по фото, Марс Кашапов осмотрел пищеблоки и изучил некоторые документы. Ему показали и продукты — апельсин и замороженные мясные полуфабрикаты. В каких именно школах побывал руководитель, в сообщениях не указано.
Буздякский район — рекордсмен по посещениям школьных столовых. Не во все учебные заведения выезжал сам глава муниципалитета Ильнур Игдиев, но он регулярно докладывает о проверках. Чиновники проинспектировали школы № 1 и № 2 в Буздяке, в селе Уртакуль, Копей-Кубово, Каранскую и Старобогадинскую школу.
Если верить отчетам — там все прекрасно. В подтверждение — фото с детьми, доедающими гречневую кашу. Однако в комментариях местные жители утверждают, что это не так.
Наконец-то первая мясная котлета в школе села Буздяк в этом учебном году. Может, только для фотографий с заведующим отдела образования приготовили», — прокомментировал в соцсетях Ямфур Б.
«Это к проверке, наверное, готовили, никогда в сельских школах детям сыры и котлеты не давали. Когда не спросишь у детей, всегда каша (рисовая, манная, гречневая или же суп с лапшой)», — написала Гузель В.
Другие местные жители обвинили власти в «показухе» — нужно приезжать без предупреждения, отмечают они.
На фото из одной из школ посуда, действительно, пустая. Но это не обычные тарелки, а маленькие мисочки из нержавейки, которые особенно комично смотрятся в руках у старшеклассников. Но, возможно, в них все-таки вмещается стандартная порция. Кружки — тоже из нержавеющей стали — никакого фарфора. Вообще, посуда в школах разная. Но «фирменных» тарелок на фотографиях из этого района нет.
Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов свой поход по столовым начал с одной из самых известных гимназий города - № 3. В других школах он пока не побывал. Здесь и первое, и второе (очевидно, был обед), и яблоки и пряники. Посуда — та самая, правильная, с логотипом «Ешь, учись, расти». Ну, а как иначе-то в одной из лучших школ Уфы?
«Сегодня в меню был гороховый суп, жаркое по-домашнему с мясом птицы, хлеб пшеничный, яблоки, компот из сухофруктов и пряники. Еду готовят в самой столовой гимназии, питаются все ребята, причем почти для половины учащихся гимназии организовано питание на бесплатной основе», — написал Илвир Нурдавлятов.
Он выяснил, что повара используют качественные продукты, соблюдают технологический процесс, санитарные нормы и правила, «а самое главное, готовят для наших ребят с душой».
Посетивший две школы — № 86 и № 61 — глава Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов также остался всем доволен.
Нет вопросов к школьному питанию и у глав Дуванского, Дюртюлинского и Илишевского районов.
Глава Стерлитамакского района Евгений Волков пока побывал только на школьном обеде в селе Новая Отрадовка. В меню был плов, рыба, хлеб с маслом, сок и печенье. Посуда — разная, и фирменная, и обыкновенная. Глава попробовал еду — она оказалась горячей — и пообещал проверить все школы.
В комментариях местная жительница Валентина Е. позавидовала, «что такие большие порции дают детям в школе села Новая Отрадовка».
«А наши внуки отказались от обедов в школе города, так как всегда блюда холодные, не очень свежие, застывший жир на котлетах. А про компоты и чай я промолчу, всем будет понятно — просто чуть сладенькая водичка», — прокомментировала она.
Глава Чишминского района Ришат Мансуров написал, что провел мониторинг в трех школах района.
«Пообщались с учащимися. Отзывы были только положительные. С нашей стороны особых нареканий тоже не было. Кухня чистая, продукты промаркированы, условия хранения соблюдаются», — отчитался он.
На фото — дети-дежурные в фартуках и колпаках, фото с образцами блюд на фирменных тарелках. У завтракающих детей посуда обычная. Судя по фото, кормили в тот день молочной кашей с сырниками, на обед был салат из моркови суп и на вид неаппетитная тушеная с куриным филе картошка.
Глава Белокатайского района Масхут Минигалин отчитался о проверках одним постом. Он сообщил, что посетил школы, поговорил с директорами, поварами и учениками.
«Внеплановой проверкой столовой в школах № 1 и № 2 Белокатайского района остался доволен. Убедился в свежести продуктов, хорошем качестве блюд, разнообразии меню, чистоте и порядке на пищеблоках и в самой столовой», — отметил он.
Глава Архангельского района Айрат Саитгалин также остался всем доволен. Посуда в столовой разная, но особо не к чему придраться. Однако было бы хорошо, если бы главы муниципалитетов также смотрели на мебель в столовых. К примеру, на фото из архангельского района дети сидят на стульях, какие стоят в учебных кабинетах. Они тяжелые и не очень удобны для столовой.
Глава Альшеевского района Дамир Мустафин отчитался о поездке в лицей имени Бурангулова в селе Раевский.
«Заранее предупреждать не стал. Качество горячего питания на хорошем уровне. Ребята едят с аппетитом, отходов остаётся немного. Значит, им еда нравится», — написал он.
Посуда здесь фирменная, но на плите — все те же алюминиевые кастрюли.
Такие же результаты поездки главы Аургазинского района Арслана Шагаретдинова в Толбазинские и Нагадскую школу. Тарелки здесь разные, на «красивых» только контрольные блюда.
В день визита в школу № 18 главы Ишимбайского района Азата Ишемгулова детей кормили борщом, гороховым пюре с мясом, морковным салатом с хлебом и компотом. Он заявил было, что в этом году жалоб на питание в школах не было — и тут же получил претензии в комментариях.
«В 19-й школе сделайте проверку, с 1 сентября учебного года ни разу не давали супы и салаты, второе только — и то всегда холодное, по понедельникам кормят одной кашей. А если гуляш, то в тарелке два-три кусочка. К вашему приходу хорошо подготовились, всегда бы так кормили», — заявила Эльмира З.
Другие родители потребовали проводить проверки без предупреждения — тогда в тарелках будет сложно найти мясо, считают они. Они отметили, что такого меню в этой школе нет, и «завтра опять будет холодная каша или макароны».
«А обращений нет — так это потому, что бессмысленно куда-то жаловаться! Всё так же останется!», — объяснила Светлана А.
"Я бы удивилась, если бы к приходу главы с проверкой не было бы показухи, а также поставили бы все холодное и невкусное. К слову, морковный салат и гороховое пюре может и полезны, но едят сие далеко не все дети», — добавила еще одна местная жительница.
Главе также посоветовали посетить третью школу, где «дают только второе и то холодное» и рассказали, что день, когда в школу приходила комиссия, дети будут вспоминать еще долго.
«У меня сноха повариха. Все знают заранее. Привезти без предупреждения — подписание себе смертного приговора», — написала еще одна местная жительница.
Глава Ильшат Вазигатов побывал в столовых первой школы, лицея, гимназии и школы села Новый Артаул, где попробовал «изумительную» гречку с гуляшом. При этом, отметил он, ни в одной из четырех школ дети это блюдо не жалуют, причины этого муниципальному служащему непонятны. Он посоветовал родителям чаще рассказывать о правильной полезной еде детям.
Справедливости ради, нужно отметить, что под постом Вазигатова — множество восторженных комментариев о качестве школьной еды. Лишь одна жительница Лилия В. Обратила внимание, что дети в янаульской гимназии едят из металлической, а не фарфоровой посуды.
На это ей ответил представитель отдела образования района, объяснивший, что новые СанПиНы разрешают использование такой посуды.
«Фарфоровая посуда для школ города закуплена в 2021 году. Посуда бьется, поэтому вместо нее используется металлическая столовая посуда, применение которой не нарушает действующие санитарные правила. По мере поступления финансирования фарфоровая посуда будет закупаться», — отметил специалист.
«Как никогда вкусно» в день проверки кормили и сибайских детей. Там тоже отмечают, что в школы надо приходить инкогнито.
Глава Сибая Азамат Юлдашбаев был на проверке школах № 5, 7 и 10. На завтрак там подавали рыбу, тушенную с овощами, припущенный рис, хлеб, свежий огурец и компот из сухофруктов.
Азамат Юлдашбаев меж тем отметил, что только в одной из трех школ № 5, после ремонта, столовая просторная и современная. Ученикам других учреждений приходится тесниться.
То что, школьные столовые перегружены, разглядел и глава Туймазинского района Айдар Суфиянов.
«Основная проблема в школьных столовых — это их перегрузка. Столовые — старого проекта, вместимость недостаточно большая. Учащихся много, приходится готовить в несколько смен. Кроме того, технологическое оборудование устарело, необходимо провести ремонт помещений и системы вентиляции. И надо уже думать о замене столовой посуды. Вопросы есть, поэтапно их будем решать», — пообещал он.
Посуда на фото — обычная белая. Школьникам остается надеяться, что глава района не только заметил проблемы, но и будет их решать.
При этом местные жители рассказали Суфиянову, что проверка его не была внезапной.
«Они ждали вас. А вы как-нибудь без предупреждения приходите и в 9 школу загляните», — посоветовала Ирина М.
«Бабушкин телефон всегда работает, где бы какие проверки ни проходили, о них всегда известно всем, лукавить не надо. Можно поверить родителям, если бы кто-то из них без предупреждения кого-либо зашёл в столовую во время обеда и проверил на вкус еду, только вот не пустят…», — подтвердила Любовь Х.
Еще одна жительница охарактеризовала проверку одним словом — «показуха».
«Простой способ проверки качества еды — это вес пищевых отходов. Чем отвратнее еда в школьных столовых, тем больше пищевых отходов остаётся после столовой…», — добавил еще один житель.
Родители также посоветовали главе почаще приезжать с проверками — тогда и кормить детей будут получше.
Зато глава Октябрьского Алексей Шмелёв так впечатлился школьной едой, что поручил приобрести мойку для пищеблока в школе № 9 и подготовить заявку на замену деревянных окон в столовой школы № 18. В остальном попробовавший школьную еду чиновник никаких претензий не предъявил.
Несмотря на отчеты, в которых, как под копирку, написано, что все везде хорошо, мы разглядели и нарушения на фото. И это — не только разные тарелки, маленькие мисочки из нержавейки и пластиковые кружки (были и такие).
Первый, значительный на наш взгляд, недостаток. В некоторых сельских школах обеденные залы выглядят очень убого — давно без ремонта, потерявшая вид плитка, старые столы и табуретки. Сейчас, когда главы выкладывают фото совершенно разных школ — городских, свежеотремонтированных и просторных и стареньких деревенских — контрасты особенно разительны.
Второе: в большинстве школ у работников пищеблока из-под колпаков свешиваются густые челки — неудивительно, что дети жалуются на волосы в тарелках. Есть после такой находки не каждый сможет.
Но худшее обеспечение, по версии Mkset, продемонстрировала одна из школ в Дуванском районе.
Сначала нам показалось, что тарелки там с особым дизайном. Но нет, на них явные сколы. Использовать такую посуду нельзя. А теперь посмотрите на эмалированную кастрюлю — внутри много сколов. Готовить в такой вообще-то запрещается. У Роспотребнадзора к такой школе появились бы большие претензии, но глава района ничего не заметил и остался всем доволен.
Да и детей, которые едят здесь, на фото не много, хотя сам зал большой. То ли малочисленные классы в среднем звене, то ли в столовую хотя лишь те, для кого питание бесплатно. У работников пищеблока, разумеется, волосы не спрятаны под колпаками.
Проверки, с большой степенью вероятности, не были на 100% внезапно. Повара, разумеется, подготовились к ним — даже те, кто и так работали хорошо, постарались выглядеть еще лучше. Вряд ли глав стали бы угощать невкусным и холодным.
Но при таких проверках чиновники никогда не поймут родителей, которые жалуются на некачественную еду. Каждый раз им будут рассказывать одно и то же — что они не приучили детей к «нормальной» пище.
По мнению Mkset, нужно отметить глав, которые обнаружили в школах проблемы. Конечно, нет никакой гарантии, что все вопросы сразу решатся. Но теперь в администрации хотя бы знают о трудностях.