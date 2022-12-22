Министр образования Башкирии обвинил детей в нежелании есть полезную и здоровую еду

На пресс-конференции, которая сегодня 22 декабря, проходит в ИА «Башинформ» министр образования республики отвечая на вопрос о горячем питании в школах, который периодически ставят ребром даже на высшем уровне республики, заявил, что «надо воспитывать культуру здорового питания именно в семье».
Объяснил это Айбулат Хажин тем, что «к сожалению, дети приходят с иными вкусовыми предпочтениями».
— Для них предпочтительней чипсы, шоколад, бургеры и так далее. Да? Тот фастфуд, который перенасыщен глутаматом натрия, и вызывает позывы к приемам пищи и аппетит. А здоровая пища как раз-таки способствует правильному развитию детского организма, — заявил министр.
Напомним, не так давно глава Башкирии Радий Хабиров возмутился ситуацией с питанием в школах и отправил глав муниципалитетов без предупреждения проверять школьные столовые и искать пустые тарелки. Буквально спустя несколько дней после того как главы отрапортовали о в целом удовлетворительной ситуации, в Салавате школьник нашел в котлете из школьного обеда кусок пластика.