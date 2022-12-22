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Министр образования Башкирии обвинил детей в нежелании есть полезную и здоровую еду

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
Айбулат Хажин считает, что в первую очередь необходимо воспитывать культуру питания в семье.

На пресс-конференции, которая сегодня 22 декабря, проходит в ИА «Башинформ» министр образования республики отвечая на вопрос о горячем питании в школах, который периодически ставят ребром даже на высшем уровне республики, заявил, что «надо воспитывать культуру здорового питания именно в семье».

Объяснил это Айбулат Хажин тем, что «к сожалению, дети приходят с иными вкусовыми  предпочтениями».

— Для них предпочтительней чипсы, шоколад, бургеры и так далее. Да? Тот фастфуд, который перенасыщен глутаматом натрия, и вызывает позывы к приемам пищи и аппетит. А здоровая пища как раз-таки способствует правильному развитию детского организма, — заявил министр.

Напомним, не так давно глава Башкирии Радий Хабиров возмутился ситуацией с питанием в школах и отправил глав муниципалитетов без предупреждения проверять школьные столовые и искать пустые тарелки. Буквально спустя несколько дней после того как главы отрапортовали о в целом удовлетворительной ситуации, в Салавате школьник нашел в котлете из школьного обеда кусок пластика.

 

Хабиров выслушал доклад о питании в школах и послал чиновников искать пустые тарелки
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#Ирина Деревянчук#Общество
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