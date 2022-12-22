Министр образования Башкирии обвинил детей в нежелании есть полезную и здоровую еду

Напомним, не так давно глава Башкирии Радий Хабиров возмутился ситуацией с питанием в школах и отправил глав муниципалитетов без предупреждения проверять школьные столовые и искать пустые тарелки. Буквально спустя несколько дней после того как главы отрапортовали о в целом удовлетворительной ситуации, в Салавате школьник нашел в котлете из школьного обеда кусок пластика.