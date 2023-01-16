Экс-заместителя главы района Башкири задержали с поличным при получении взятки

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Экс-заместитель главы администрации Краснокамского района республики был пойман с поличным при получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Суммарно чиновник должен был получить 200 тысяч рублей от местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что данную сумму чиновник потребовал от местного предпринимателя в обмен на право вывезти с территории района двух тысяч кубометров песка, а также общее покровительство бизнеса. Так, первый «платеж» должен был поступить обвиняемому 20 сентября 2022 года. Тогда же чиновник и был пойман с поличным.
К настоящему моменту чиновник частично признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело было передано в суд, где его рассмотрят по существу.