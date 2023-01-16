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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Экс-заместителя главы района Башкири задержали с поличным при получении взятки

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
За 200 тысяч рублей чиновник обязался покровительствовать местному бизнесмену, а также в обход действующему законодательству наделить того правом на вывоз песка с территории района

Экс-заместитель главы администрации Краснокамского района республики был пойман с поличным при получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Суммарно чиновник должен был получить 200 тысяч рублей от местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что данную сумму чиновник потребовал от местного предпринимателя в обмен на право вывезти с территории района двух тысяч кубометров песка, а также общее покровительство бизнеса.  Так, первый «платеж» должен был поступить обвиняемому 20 сентября 2022 года. Тогда же чиновник и был пойман с поличным. 

К настоящему моменту чиновник частично признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело было передано в суд, где его рассмотрят по существу. 

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#Азамат Нухов#Общество
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