Экс-заместителя главы района Башкири задержали с поличным при получении взятки

Сообщается, что данную сумму чиновник потребовал от местного предпринимателя в обмен на право вывезти с территории района двух тысяч кубометров песка, а также общее покровительство бизнеса. Так, первый «платеж» должен был поступить обвиняемому 20 сентября 2022 года. Тогда же чиновник и был пойман с поличным.