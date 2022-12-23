Прокурор запросил 13 лет для водителя, сбившего насмерть четерых девушек в Бакалах

Резонансное ДТП произошло 18 июля. Виновник трагедии — 23-летний Марс Гузаяров — сел за руль своей Audi A5 около пяти часов утра в нетрезвом виде.
Девушки в это время возвращались домой из кафе, они шли по обочине объездной дороге в Бакалах. Навстречу им на скорости порядка 110 км/ч летел автомобиль Гузаярова. Машину вынесло на встречку, при столкновении девушек раскидало по обочине. Все четверо погибли. Двум подругам на тот момент было 19 лет, одной — 18, самой младшей — 16.
Ранее виновник ДТП просил прощения у родственников своих жертв и заявлял, что не хотел их смерти. Гособвинитель сегодня, 23 декабря, запросил для него 13 лет лишения свободы. Прения в суде продолжаются в настоящий момент, сообщила проесс-служба прокуратуры Башкирии.
ДТП вызвало широкий резонанс. В социальных сетях требовали выдать виновника родителям погибших, устроить самосуд или приговорить его к пожизненному сроку. Многие сомневались, что назначенное наказание будет достаточным для такого преступления.
Ранее прокуратура потребовала от Минтранса построить тротуар на объездной дороге. В начале декабря суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Работы необходимо завершить за шесть месяцев.