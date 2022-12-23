Прокурор запросил 13 лет для водителя, сбившего насмерть четерых девушек в Бакалах

Девушки в это время возвращались домой из кафе, они шли по обочине объездной дороге в Бакалах. Навстречу им на скорости порядка 110 км/ч летел автомобиль Гузаярова. Машину вынесло на встречку, при столкновении девушек раскидало по обочине. Все четверо погибли. Двум подругам на тот момент было 19 лет, одной — 18, самой младшей — 16.