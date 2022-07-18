Жители Башкирии о страшном ДТП: теперь достаточно оснований, чтобы сделать тротуар?

Удар был столь сильным, что выжить не смогла ни одна из пострадавших, все девушки умерли до приезда скорой помощи. Случившееся уже обсудили на оперативном заседании в правительстве региона. Глава региона Радий Хабиров поручил оказать помощь их семьям и организовать похороны. Мать одной из девушек работает по вахтовому методу в Новом Уренгое, ее экстренно доставят в Бакалы. С потерявшими детей родителями работают психологи. Самой младшей девушке было 16 лет, еще одной — 18, двоим исполнилось 19.