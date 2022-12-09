Суд обязал обустроить тротуар, где летом погибли в «пьяном» ДТП 4 девушки в Башкирии

Издание сообщает, что после трагедии районные прокуратура и полиция обнаружила отсутствие тротуара. На суде представитель УДХ заявил, что тротуар уже запроектирован, но его обустройство зимой невозможно. По его словам невозможно исполнить решение суда и по причине того, что в исковом заявлении не указан источник финансирования. Минтранс же Башкирии не признал исковых требований, так как такие работы в компетенцию министерства не входят. поскольку в компетенцию министерства не входит организация ремонтных работ.