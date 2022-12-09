mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Суд обязал обустроить тротуар, где летом погибли в «пьяном» ДТП 4 девушки в Башкирии

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI

Минтранс обязали за полгода обустроить тротуар в Бакалах, где в ДТП погибли 4 девушки

Трагедия произошла в июле, но на обустройство тротуара дали еще полгода.

«КоммерсантЪ-Уфа» сообщает о новом повороте в деле с июльским ДТП в Бакалах, где 23-летний нетрезвый водитель иномарки совершил наезд на 4 девушек, которые шли домой. Возраст погибших составлял от 16 до 19 лет, трагедия вызвала широкий общественный резонанс, глава Башкирии тогда заявил, что берет дело под личный контроль, а «пьяный негодяй» понесет наказание.

Однако помимо прямого виновника трагедии, в суде оказались представители министерства транспорта и дорожного хозяйства и Управления дорожного хозяйства. Прокуратура требовала у суда обязать вышеуказанные ведомства оборудовать на объездной дороге пешеходный тротуар, и суд эти требования удовлетворил, и постановил в течении полугода оборудовать тротуар, а вот сами ответчики исковые требования не признали.

Издание сообщает, что после трагедии районные прокуратура и полиция обнаружила отсутствие тротуара. На суде представитель УДХ заявил, что тротуар уже запроектирован, но его обустройство зимой невозможно. По его словам невозможно исполнить решение суда и по причине того, что в исковом заявлении не указан источник финансирования. Минтранс же  Башкирии не признал исковых требований, так как такие работы в компетенцию министерства не входят. поскольку в компетенцию министерства не входит организация ремонтных работ. 

Жители Башкирии о страшном ДТП: теперь достаточно оснований, чтобы сделать тротуар?
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные
Сегодня, 03:46
«Ходить надо без предупреждения»: как в Башкирии проверяли школьные столовые
Вчера, 12:27
Египет, Индия, ОАЭ: куда можно улететь из Башкирии на Новый год
Вчера, 07:32
Холод, огромные очереди и дорогущие сувениры: как Уфа встретила поезд Деда Мороза
7 декабря 13:05
Чего хочет женщина накануне Нового года и как все это оплатить
Вчера, 09:11