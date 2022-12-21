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Финцентр Башкирии назвал соотношение транжир и прижимистых граждан в республике

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI

46% жителей Башкирии живут в моменте, а 52% выбирают тратить деньги, а не откладывать

Аналитики изучили «денежные установки» жителей Башкирии.

Аналитики центра НАФИ по заказу регионального центра финансовой грамотности АНО «Финцентр республики Башкортостан» провели интересный опрос среди жителей республики. Тематика касалась денег, а точнее отношения к ним и финансовой модели поведения. Выяснили они, что тратить жители Башкирии стали значительно больше, а вот копить существенно меньше. Опрос прошла 1 тысяча граждан старше 18 лет.

Так, 46% жителей Башкирии живут сегодняшним днем, то есть не имеют дальнего горизонта планирования относительно своего финансового положения, еще 52% респондентов выступают против накопительства и считают, что деньги надо тратить, а не откладывать.

Изменилось отношение к деньгам относительно аналогичного исследования, проведенного в предыдущие годы. Так в 2020 году планированием и заблаговременным распределением денежных средств занимались более половины респондентов — 55%, 39% участников опроса занимались и долгосрочными сбережениями. В 2022 году картина изменилась следующим образом — лишь 36% респондентов занимаются планированием, 27% в это время и планируют и откладывают средства.

 

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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