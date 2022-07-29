Фаст-фуды и магазины: на что чаще всего тратили деньги жители Башкирии во 2 квартале

Традиционно жители Башкирии больше всего покупок совершают в супермаркетах – во 2 квартале текущего года в республике было совершено 55 млн таких транзакций. По сравнению с 1 кварталом этот показатель увеличился почти на 12 млн. При этом клиенты стали чаще посещать фаст-фуды: количество безналичных операций в таких торговых точках увеличилось на 31% по сравнению с 1 кварталом и составило почти 16 млн штук.