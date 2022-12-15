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В Минфине Башкирии сообщили, сколько средств получат семьи участников СВО

Сегодня, 07:41

Башкирия выделит около 1,5 млрд на поддержку участников СВО и их семей

564 млрд из бюджета предусмотрели на пособия самим участникам спецоперации.

Кроме того, еще 900 млн рублей выделят дополнительно — на поддержку членов семей мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщила вице-премьер правительства — глава Минфина Лира Игтисамова, выступая в Госсобрании региона с докладом о проекте бюджета Башкирии на предстоящую трехлетку.

Глава Башкирии сделал заявление о мерах поддержки для семей участников СВО
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Она отметила, что это финансирование предусмотрено дополнительно к тем 33 мерах поддержки, предусмотренным в указе главы Башкирии. В числе льгот для семей участников СВО такие, как бесплатное питание для школьников и студентов средне-специальных образовательных организаций, санаторно-курортное лечение и проезд в муниципальном общественном транспорте.

#Общество#Мобилизация#2#Наталья Балыкова
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