В Минфине Башкирии сообщили, сколько средств получат семьи участников СВО

Она отметила, что это финансирование предусмотрено дополнительно к тем 33 мерах поддержки, предусмотренным в указе главы Башкирии. В числе льгот для семей участников СВО такие, как бесплатное питание для школьников и студентов средне-специальных образовательных организаций, санаторно-курортное лечение и проезд в муниципальном общественном транспорте.