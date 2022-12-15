В Минфине Башкирии сообщили, сколько средств получат семьи участников СВО

Кроме того, еще 900 млн рублей выделят дополнительно — на поддержку членов семей мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщила вице-премьер правительства — глава Минфина Лира Игтисамова, выступая в Госсобрании региона с докладом о проекте бюджета Башкирии на предстоящую трехлетку.
Она отметила, что это финансирование предусмотрено дополнительно к тем 33 мерах поддержки, предусмотренным в указе главы Башкирии. В числе льгот для семей участников СВО такие, как бесплатное питание для школьников и студентов средне-специальных образовательных организаций, санаторно-курортное лечение и проезд в муниципальном общественном транспорте.