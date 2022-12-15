Глава Башкирии сделал заявление о мерах поддержки для семей участников СВО

— Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам и их родным и близким. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций и просто жителей республики. Большое всем за это спасибо, — высказался глава региона.