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Глава Башкирии сделал заявление о мерах поддержки для семей участников СВО

Сегодня, 05:23
Фото: Рина Трофимова / 1MI

Хабиров назвал точные сроки единовременной выплаты семьям мобилизованных из Башкирии

В республике предусмотрено свыше 30 подобных мер

Глава республики Радий Хабиров в ежегодном послании Госсобранию заявил рассказал о мерах поддержки, введенных в регионе для участников СВО и членов их семей.

— Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам и их родным и близким. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций и просто жителей республики. Большое всем за это спасибо, — высказался глава региона.

Также в ходе обращения сегодня, 15 декабряч, Радий Хабиров напомнил о действующем в республике комплексе мер поддержки для родственников участников СВО, отметив, что до Нового года они должны получить выплату в размере 20 тысяч рублей. 

— Мы ввели региональные выплаты. Ввели более 30 новых мер поддержки родителей, жен и детей участников спецоперации. Также до Нового года они должны получить единовременную выплату — 20 тысяч рублей. Я прошу администрации районов, городов, активистов волонтерского штаба имени Шаймуратова помогать семьям наших воинов в решении жизненных и бытовых вопросов

 

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#Азамат Нухов#Общество
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