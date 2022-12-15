Глава Башкирии сделал заявление о мерах поддержки для семей участников СВО

Глава республики Радий Хабиров в ежегодном послании Госсобранию заявил рассказал о мерах поддержки, введенных в регионе для участников СВО и членов их семей.
— Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам и их родным и близким. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций и просто жителей республики. Большое всем за это спасибо, — высказался глава региона.
Также в ходе обращения сегодня, 15 декабряч, Радий Хабиров напомнил о действующем в республике комплексе мер поддержки для родственников участников СВО, отметив, что до Нового года они должны получить выплату в размере 20 тысяч рублей.
— Мы ввели региональные выплаты. Ввели более 30 новых мер поддержки родителей, жен и детей участников спецоперации. Также до Нового года они должны получить единовременную выплату — 20 тысяч рублей. Я прошу администрации районов, городов, активистов волонтерского штаба имени Шаймуратова помогать семьям наших воинов в решении жизненных и бытовых вопросов