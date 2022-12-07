В Башкирии больничный дадут без температуры и продлят работу поликлиник до 21 часа

На конференции Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации в Уфе и Башкирии, которая проходит сегодня, 7 декабря, глава регионального Роспотребнадзора и главный санитарный врач республики рекомендовала брать больничный даже в случае, если при недомогании нет высокой температуры.