В Башкирии больничный дадут без температуры и продлят работу поликлиник до 21 часа

На конференции Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации в Уфе и Башкирии, которая проходит сегодня, 7 декабря, глава регионального Роспотребнадзора и главный санитарный врач республики рекомендовала брать больничный даже в случае, если при недомогании нет высокой температуры.
Тем временем начальник отдела организации оказания амбулаторной медицинской помощи регионального минздрава Альбина Танцыкужина сообщила о том, что поликлиники республики переходят на новый режим работы и работают не до 20, а до 21 часа.