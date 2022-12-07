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В Башкирии больничный дадут без температуры и продлят работу поликлиник до 21 часа

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
С наступлением зимы медучреждения первого звена — поликлиники будут работать на час дольше.

На конференции Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации в Уфе и Башкирии, которая проходит сегодня, 7 декабря, глава регионального Роспотребнадзора и главный санитарный врач республики рекомендовала брать больничный даже в случае, если при недомогании нет высокой температуры.

Тем временем начальник отдела организации оказания амбулаторной медицинской помощи регионального минздрава Альбина Танцыкужина сообщила о том, что поликлиники республики переходят на новый режим работы и работают не до 20, а до 21 часа. 

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#Общество#Касается каждого#Ирина Деревянчук
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