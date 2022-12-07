Роспотребнадзор прокомментировал возвращение масочного режима в Башкирии

Так, вводится масочный режим, когда наступает пиковая эпидемиологическая ситуация и имеется загруженность больничной сети. На данный момент, как отметили в Роспотребнадзоре, ситуация оценивается как напряженная.
Подчеркивается, что в образовательных учреждениях масочного режима нет, но есть входные фильтры. Что касается колледжей и вузов, то там он носит рекомендательный характер.
В организациях введение режима также не требуется, считают в ведомстве. Рекомендуется только в том случае , когда люди начинают заболевать, кабинетами и подразделениями.