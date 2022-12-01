В Башкирии отказались от новогодних елок для детей участников СВО

В ходе заседания рабочей группы по оказанию социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в Башкирии, которое 1 декабря проходит в Курултае Башкирии выступила заместитель министра труда, семьи и социальной защиты региона Анна Таболина, которая сообщила о том, что уже дано поручение, чтобы власти организовали в муниципалитетах ёлки с приглашениям детей участников СВО, причем и тех, чьи браки «дома» официально не были зарегистрированы.
Помимо детей граждан участвующих в СВО на елки приглашения получат младшие братья и сестры участников спецоперации, которых в республике достаточно — 278 человек.
Однако елок именно и только для детей военнослужащих, участвующих в СВО не будет, для того чтобы не привлекать к ним особого внимания, в первую очередь для их же безопасности. Уточнила Таболина и тот момент, что поздравлять детей будут за счет благотворителей, а предложения от меценатов уже начали поступать.