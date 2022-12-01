В Башкирии отказались от новогодних елок для детей участников СВО

Однако елок именно и только для детей военнослужащих, участвующих в СВО не будет, для того чтобы не привлекать к ним особого внимания, в первую очередь для их же безопасности. Уточнила Таболина и тот момент, что поздравлять детей будут за счет благотворителей, а предложения от меценатов уже начали поступать.