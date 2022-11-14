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Стала известна дата республиканской новогодней елки в Башкирии

Сегодня, 13:07

На проведение главной новогодней елки Башкирии выделили 60 млн рублей

Об этом сообщил глава регионального Минобразования Айбулат Хажин на совещании в правительстве в понедельник, 14 ноября.

Главная новогодняя елка пройдет 22 декабря в ГКЗ «Башкортостан». В этом году в число ее участников, помимо победителей олимпиад, детей, добившихся успехов в учебе и спорте, включили две дополнительные категории. На елку пригласят детей из семей беженцев из ЛНР и ДНР, а также детей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей на СВО.

Участниками праздника станет тысяча детей. Елка пройдет в два потока: в 10 часов утра мероприятие начнется для делегаций из дальних муниципалитетов, в 13 часов — для делегаций из ближайших муниципалитетов, сообщил Хажин.

Финансирование на проведение мероприятия составит более 60 млн рублей. Каждый участник новогодней елки получит рюкзак в виде мягкой игрушки, книгу на двух языках и сладкий сувенир, сообщил министр.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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