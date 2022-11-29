Дети участников СВО из Башкирии смогут получить новую меру поддержки от властей

Сертификаты на получение образования в государственных сузах получат участников СВО на территории ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. Соответствующий постановление за подписью премьер-министра региона Андрея Назарова было опубликовано на Портале правовой информации.
Сообщается, что сертификаты могут получить в том числе приемные дети военнослужащих-участников СВО. При этом действие сертификата распространяется на получение только одной специальности или профессии только один раз.
«Получателями являются дети жителей региона, в том числе усыновленные или удочеренные, которые задействованы или участвовали в СВО, а также погибших в зоне боевых действий. Сертификат действует однократно только на одну профессию или специальность», — уточняется в документе.
Отмечается, что заявки принимаются до 31 декабря года официального завершения СВО.
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